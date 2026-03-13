Pancartas contra la guerra en las fachadas del Ayuntamiento y la Casa de los Capitanes de La Laguna
Las pancartas, visibles desde la plaza principal y la calle Obispo Rey Redondo, acompañan la manifestación programada para el sábado en la Torre de La Concepción
Este viernes, las fachadas del Ayuntamiento de La Laguna y la Casa de los Capitanes se adornaron con pancartas en rechazo a la guerra, como parte de una acción institucional. Las lonas, que transmiten mensajes a favor de la paz y contra los conflictos bélicos, fueron colocadas en vísperas de la manifestación convocada para el sábado 14 a las 12:00 horas en la Torre de La Concepción.
Visibles desde la plaza principal y la calle Obispo Rey Redondo, estas pancartas forman parte de los actos simbólicos previos a la concentración ciudadana de este fin de semana y reflejan el compromiso del consistorio con la paz y el diálogo como alternativa a la violencia.
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