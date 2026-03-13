Las Carboneras alza la voz: «Se pasan la pelota entre administraciones y nos sentimos abandonados»

Las Carboneras comprueba que transcurre el tiempo y que las mejoras solicitadas desde hace años no terminan de llegar. Su enfado ha ido aumentando y, en estos días en que Anaga levanta la voz, sus vecinos y la asociación que los representa, Tenejía, denuncian públicamente la situación con la esperanza de que el Ayuntamiento de La Laguna y el Cabildo de Tenerife actúen.

«Se pasan la pelota entre administraciones y nos sentimos abandonados», lamenta la presidenta vecinal, Yolanda Rojas. La vicepresidenta del colectivo, Pilar Rodríguez, la acompaña en una mañana de lluvia y frío en un recorrido por una zona rural en la que se acumulan necesidades de toda clase, desde proyectos históricos a necesidades más recientes.

La plaza

La reforma de la plaza es la demanda más antigua. La Asociación de Vecinos Tenejía recuerda que existe un proyecto aprobado desde hace años y que no se ha llevado a cabo. Desde el Cabildo de Tenerife les indicaron en los últimos días que ya está adjudicada la obra y quieren creer que tendrá recorrido y que finalmente comience. Yolanda Rojas explica que no es solo un punto de encuentro vecinal, sino también el patio de la escuela unitaria.

Peligro por roca

Otro de los asuntos principales es el riesgo que supone una roca de grandes dimensiones que, en caso de desprenderse, pondría en peligro a personas y bienes. Se sitúa en la zona de La Peñita y, según apunta Rojas, arrastra años sin solución. Recientemente les dijeron desde la institución insular que hay un presupuesto para la actuación.

Cancha deteriorada

«Aquí hay niños que residen y otros que vienen con sus familias los fines de semana». La presidenta de la Asociación de Vecinos contextualiza de esa manera la necesidad de que la cancha deportiva se encuentre en buen estado. Pone sobre la mesa que la instalación presenta desperfectos y falta de mantenimiento, así como que se requiere de un vallado de protección en los alrededores.

Tuberías

El pueblo sigue sin ver resueltos problemas en la red de abastecimiento y, según indica su asociación de vecinos, en 2024 se anunció la sustitución de tuberías, pero posteriormente les comunicaron que no se disponía de presupuesto.

Imbornales

Otra de las quejas que exponen desde el pueblo tiene que ver con los imbornales. «Antes de las fiestas del pasado año se limpiaron, pero solo en el recorrido de la romería», plantea la dirigente vecinal.

Pista de Las Huertas

El colectivo vecinal también pone el foco en que en la pista de Las Huertas, cuya titularidad se reparten entre el Ayuntamiento y el Cabildo, la limpieza dista mucho de la deseada. Si bien admite que Anaga es amplia y que existen numerosas pistas en las que actuar, piden soluciones. «Limpian hasta la depuradora y de ahí en adelante nadie asume nada», precisa, antes de proponer que la limpieza se realice «al menos una vez al mes». También requieren allí puntos de luz.

Vallas en mal estado

Yolanda Rojas plantea que algunas vallas que separan la calzada y las aceras en varios puntos están «podridas y cayéndose». Este asunto les preocupa porque en 2019 se desplomó una de ellas en el transcurso de la romería en honor de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. De forma particular les genera inquietud la valla situada enfrente del colegio. También reclama un vallado de protección en el viradero de la calle El Cabecito y en la zona alta próxima a la cancha.

Conectividad y servicios

La falta de fibra óptica en Las Carboneras se presenta como un obstáculo para fijar población. No obstante, y según explicación desde la asociación, el problema es mayor: no es solo que cuenten con una menor velocidad de internet, sino también con serios problemas de cobertura. Además, en el terreno de los servicios denuncian cortes en el alumbrado público y limpieza insuficiente de contenedores.

Colonia felina

Otro problema aparece en torno a medio centenar de gatos que campan a sus anchas por la zona y que traen de cabeza a los vecinos, con daños a gallinas, conejos y cultivos, y que dejan la plaza llena de excrementos. La Asociación de Vecinos Tenejía detalla que los felinos forman parte de una colonia legalizada y que no comprenden cómo se permitió que se crease dentro del Parque Rural de Anaga. El colectivo plantea que, por más que ha preguntado, no se le ha facilitado información sobre su registro, plan de control y animales censados. Completa que la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC) también ha presentado escritos de queja.

'Mujeres a la playa'

El programa ‘Mujeres a la playa’ se suma a la lista. Yolanda Rojas expresa que 18 mujeres del pueblo podrían beneficiarse pero que se las obliga a desplazarse por su cuenta hasta Las Mercedes o Las Canteras, que se sitúan a más de diez kilómetros de distancia.