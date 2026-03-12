El nivel freático sube 50 centímetros en tres días en La Laguna
El Ayuntamiento de La Laguna celebra el aumento de las reservas hídricas, superando los datos de riesgo de desabastecimiento
Nuevos datos positivos sobre las reservas hídricas de La Laguna. El Ayuntamiento y la empresa Teidagua, encargada de la gestión del ciclo integral del agua en el municipio, dieron a conocer el pasado mes de enero que la lluvia había inyectado alrededor de 5.000 piscinas olímpicas al subsuelo lagunero o, lo que es lo mismo, 12,5 millones de metros cúbicos y cinco metros de altura.
El dato tenía, si cabe, mayor relevancia tras los antecedentes: la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife Sociedad Anónima (Emmasa) había indicado previamente en un escrito dirigido al Gobierno de Canarias, y sostenido en un informe del mes de agosto de la compañía Teidagua, que los municipios de La Laguna y Tacoronte se encontraban en una situación de «riesgo de desabastecimiento».
El informe se empleaba para apuntalar una solicitud de Emmasa para aumentar los vertidos de la desaladora de Santa Cruz de Tenerife.
Nivel freático máximo
Coincidiendo con la presentación del PEMU, fuentes oficiales del grupo de gobierno lagunero expresaron ayer otro dato positivo en esa línea tras las precipitaciones de los últimos meses: el nivel freático se encuentra a 1,6 metros y que se ha alcanzado este invierno el máximo de los últimos años. Solo con las lluvias caídas entre los días 3, 4 y 5 de marzo, el nivel subió cerca de 50 centímetros, que posteriormente se fue estabilizando.
