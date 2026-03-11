Tejina, Valle de Guerra, Bajamar y Punta del Hidalgo vuelven a saborear la Ruta de la Tapa de la Comarca Nordeste

La Laguna celebrará del 16 al 31 de marzo la Ruta de la Tapa de la Comarca Nordeste, una iniciativa gastronómica y de dinamización comercial que recorrerá los núcleos de Tejina, Valle de Guerra, Punta del Hidalgo y Bajamar con la participación de 14 establecimientos de restauración. Una iniciativa que se retoma tras varios años sin su celebración.

La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, destaca que “esta propuesta busca apoyar al sector de la restauración y fomentar el consumo en los establecimientos del nordeste lagunero, al tiempo que invita a vecinos y visitantes a recorrer los distintos pueblos de esta zona del municipio”.

La edil subrayó además que esta propuesta busca poner en valor la identidad gastronómica de la comarca. “El nordeste tiene un enorme potencial por su paisaje, su tradición y su vínculo con el producto local. Con esta ruta queremos invitar a recorrer sus pueblos, descubrir su oferta gastronómica y disfrutar del talento de nuestros restauradores”, añadió

Durante estas dos semanas, el público podrá degustar distintas elaboraciones gastronómicas preparadas por los establecimientos participantes con producto local y de kilómetro cero, a un precio único de 4 euros que incluye tapa y bebida, una fórmula pensada para favorecer el recorrido por los distintos locales y generar movimiento en toda la comarca.

El presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), Abbas Moujir, señaló durante la presentación que la recuperación de esta iniciativa supone “una buena noticia porque vuelve una ruta de la tapa que hacía años que no se celebraba en esta zona del municipio y que permite dinamizar la actividad en el nordeste lagunero”.

Por su parte, el consejero delegado de GMR Canarias, Juan Antonio Alonso, explicó que la participación del proyecto Volcanic Xperience busca reforzar las sinergias entre el sector primario, el comercio y la hostelería. “Queremos que estas acciones ayuden a sensibilizar a los consumidores sobre el valor del producto local. El sector primario necesita del apoyo del comercio, la restauración y el turismo para seguir siendo un motor económico y para preservar el paisaje y la identidad de nuestras islas”, señaló.

En esta edición participarán los siguientes establecimientos: Restaurante Anclados, Restaurante El Fogón, Cafetería El Ramal, Cafetería Tacande, Cafetería Vanely, Restaurante La Ola, Restaurante La Perla 20, Pizzería La Paz, Restaurante Casa Pepe, Restaurante La Caseta Punta del Hidalgo, Tasca El Sorchante, Tasca Los Corazones, Tasca Los Gemelos y Tasca San Isidro.

Además de degustar las tapas, el público podrá elegir la mejor tapa de la ruta mediante votación a través de la aplicación app.lalagunazonacomercial.com, participando así activamente en esta experiencia gastronómica.

El presidente de La Laguna Zona Comercial, Iván Pérez, destacó la importancia de esta iniciativa para el sector hostelero de la comarca. “La ruta es una oportunidad para visibilizar el talento gastronómico de los establecimientos del nordeste y para invitar a vecinos y visitantes a recorrer la comarca a través de su oferta culinaria”, afirmó.

La Ruta de la Tapa del Nordeste se organiza desde el Área de Comercio del Ayuntamiento de La Laguna en colaboración con FAUCA y la Asociación de Empresarios La Laguna Zona Comercial, con el objetivo de seguir generando actividad económica y movimiento en los núcleos del nordeste del municipio.