La Laguna inicia la plantación de 50 dragos dentro de las labores de recuperación ambiental
La actuación contempla también la repoblación con 500 ejemplares de especies propias de la laurisilva canaria y se acompaña de trabajos de limpieza, mantenimiento y control de especies invasoras en distintos enclaves periurbanos del municipio.
El Ayuntamiento de La Laguna iniciará en próximas semanas una nueva actuación de mejora ambiental en diferentes puntos del municipio y con especial esfuerzo en la ladera de San Roque y en Mesa Mota, con la plantación de 500 ejemplares de distintas especies arbóreas, entre los que destacan 50 dragos, una de las especies más representativas del patrimonio natural de Canarias.
Esta intervención forma parte de los trabajos que se están desarrollando en el municipio que incluyen también labores de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del entorno, con el objetivo de reforzar la recuperación ambiental y mejorar el estado de conservación de distintas zonas periurbanas.
El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, señaló que “estas actuaciones permiten mejorar el estado de dos espacios muy frecuentados por la ciudadanía, reforzando su valor paisajístico”. Asimismo, subrayó que “la plantación de dragos supone también una apuesta por reforzar la presencia de una especie emblemática de Canarias, contribuyendo a poner en valor nuestro patrimonio natural y a generar entornos más sostenibles”.
En este sentido, el edil explicó que “la plantación de nuevos ejemplares y las labores de mantenimiento contribuyen a consolidar un modelo de gestión continuada de nuestros espacios naturales, combinando la conservación ambiental con el uso público responsable”.
Junto a los dragos, se plantarán ejemplares de especies características del monteverde y de la laurisilva canaria, como brezos y acebuches, que contribuirán a mejorar la estructura vegetal de estos enclaves y a favorecer la biodiversidad del entorno.
El concejal de Medio Ambiente, Domingo Galván, destacó que “la incorporación de especies autóctonas es fundamental para fortalecer los ecosistemas locales y avanzar en la recuperación ecológica de espacios que tienen un alto valor ambiental y paisajístico dentro del municipio”.
Además de la plantación de especies arbóreas, los trabajos incluyen labores de limpieza de caminos y zonas verdes, retirada de restos vegetales y eliminación controlada de especies invasoras, siguiendo criterios técnicos de conservación ambiental para evitar su proliferación y favorecer el desarrollo de la vegetación autóctona.
Con esta actuación, el Ayuntamiento de La Laguna continúa avanzando en la mejora y conservación de distintos espacios periurbanos de gran valor natural que desempeñan un papel clave como áreas de contacto entre la ciudad y el entorno natural.
