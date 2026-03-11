La Guagua Saludable vuelve a recorrer La Laguna para formar a 1.200 escolares en hábitos de vida sana

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de las concejalías de Juventud y Educación pone en marcha una nueva edición de La Guagua Saludable, un programa educativo itinerante que acercará la promoción de hábitos de vida saludables a cerca de 1.200 niños y niñas de hasta 10 años de distintos centros educativos del municipio.

La iniciativa, que se desarrollará del 11 al 19 de marzo, volverá a recorrer distintos enclaves del municipio entre ellos La Concepción, La Cuesta y Taco con el objetivo de fomentar entre el alumnado de primaria la importancia de mantener una alimentación equilibrada y una vida activa, todo ello a través de dinámicas participativas, juegos y actividades educativas adaptadas a su edad.

El concejal de Juventud y Educación, Sergio Eiroa, destacó que este proyecto “permite acercar a los más pequeños valores fundamentales relacionados con la salud y el bienestar de una forma cercana, divertida y educativa”. En este sentido, subrayó que “la Guagua Saludable se ha consolidado como una herramienta pedagógica muy eficaz para introducir hábitos positivos desde la infancia, algo esencial si queremos construir una sociedad más consciente y saludable en el futuro. Una iniciativa a la que han sido invitados todos los centros escolares de primaria del municipio”.

Eiroa añadió que “desde Educación seguimos apostando por iniciativas que complementen la formación que reciben los niños y niñas en las aulas, incorporando contenidos que fomenten el autocuidado, la alimentación responsable y la actividad física como parte natural de su día a día”.

Por su parte, el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, puso en valor el trabajo de coordinación que permite que este proyecto llegue a distintos pueblos y barrios del municipio. “Desde el área de Servicios Municipales trabajamos para que la logística y la organización de este programa permitan acercar esta experiencia educativa a diferentes espacios públicos de La Laguna, facilitando que los centros escolares puedan participar en condiciones óptimas”, explicó.

Hernández destacó además que “este tipo de iniciativas contribuyen también a dinamizar nuestros espacios urbanos y a convertir plazas y puntos de encuentro del municipio en lugares donde el aprendizaje, la convivencia y la promoción de la salud van de la mano”.

Durante su estancia en cada uno de los emplazamientos previstos, la guagua funcionará como un aula móvil interactiva, en la que los escolares participarán en diferentes actividades didácticas diseñadas para sensibilizar sobre la importancia de una alimentación equilibrada y la práctica regular de ejercicio físico.

Las sesiones estarán dirigidas por monitores especializados y se desarrollarán en horario de mañana, permitiendo la participación organizada de los distintos centros educativos. Además, la experiencia se complementará con actividades en el exterior del aula itinerante, donde los niños y niñas podrán reforzar lo aprendido a través de propuestas lúdicas y degustaciones de fruta fresca.

Con esta nueva edición, el Ayuntamiento de La Laguna refuerza su compromiso con la educación integral de la infancia, apostando por proyectos que promuevan estilos de vida saludables desde edades tempranas y que contribuyan a mejorar el bienestar presente y futuro de la población escolar del municipio.