Carles Sans, mítico fundador de Tricicle, se despide de los escenarios en el Teatro Leal con el espectáculo ‘¡Por fin me voy!’

El Teatro Leal de La Laguna acoge el monólogo ‘¡Por fin me voy!’, el espectáculo del humorista y actor Carles Sans, conocido por ser uno de los fundadores de la histórica compañía teatral Tricicle. La cita forma parte de la gira de despedida del artista, a través de la que ha recorrido diferentes escenarios del país antes de poner punto final a su trayectoria en los escenarios. La función es este miércoles, 11 de marzo, a las 20:00 horas.

El espectáculo, que está codirigido junto al humorista y director José Corbacho, combina narrativa, y gestualidad en una propuesta que mantiene el sello humorístico que ha caracterizado la carrera de Sans desde sus inicios. Durante alrededor de 70 minutos, el artista desgrana experiencias y reflexiones surgidas de su propia trayectoria, siempre con el objetivo de provocar la risa y la cercanía con los espectadores.

Nacido en Barcelona en 1955, Carles Sans es actor, humorista y director teatral, reconocido principalmente por ser uno de los miembros fundadores de Tricicle, compañía pionera del teatro gestual y el humor físico en España. A lo largo de más de cuatro décadas ha recorrido escenarios de todo el mundo, combinando la comedia visual con la narrativa y la improvisación y ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su contribución al arte escénico. Con ‘¡Por fin me voy!’, Carles Sans ofrece al público una despedida cargada de humor.