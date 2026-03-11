Bibiana Monje reinterpreta a Shakespeare para dar protagonismo a las mujeres de mediana edad

Reinterpretar a Shakespeare para darle protagonismo a once mujeres mayores de 50 años desde una mirada feminista y crítica. Es el propósito de HAMLET-A, una obra concebida y dirigida por Bibiana Monje que podrá verse en el Teatro Leal de La Laguna este jueves, 12 de marzo, a partir de las 20:30 horas, y que tendrá una segunda entrega el domingo, 22.

Esta relectura del clásico de la literatura universal pone en valor el papel de las mujeres de mediana edad para convertir el escenario en un espacio donde la interpretación y la reivindicación se juntan para ofrecer al público una experiencia reflexiva. La pieza propone una mirada feminista y profundamente humana sobre la muerte, el poder, la locura y la libertad, aunando tragedia y humor,

El proyecto, enmarcado dentro del Festival Impulso Creativo, busca reflejar y dar voz a estas mujeres, muchas de ellas sin experiencia teatral previa, donde desde su propia perspectiva y vivencia se responde a la pregunta de “¿queì significa hoy Hamlet cuando es una mujer mayor quien sostiene el espejo?”.

El elenco fue seleccionado tras una convocatoria abierta, en la que se presentaron más de medio centenar de mujeres. Desde el pasado mes de enero, las elegidas han trabajado junto a Bibiana Monje en un proceso colectivo, donde su propia experiencia se convierte en la obra interpretativa. Durante todo el proceso, han desarrollado distintos talleres y formaciones para prepararse para su estreno sobre el escenario y, a su vez, emprender un proyecto de aprendizaje y empoderamiento.

HAMLET-A contará con la participación del coro Alter Voces, cuya dirección musical corre a cargo de Agustín Francisco Curbelo, ejerciendo como el constructor del hilo musical y sonoro de la obra.

Noticias relacionadas

Festival Impulso creativo

El festival desarrollará actividades con el objetivo de incentivar a las personas para que den forma a sus proyectos y generen un espacio de colaboración entre profesionales del sector, aficionados y el público general. Estas se llevarán a cabo en el Teatro Leal, el convento de Santo Domingo, la academia de Abubukaka, el Espacio La Granja y la Casa de la Juventud de La Orotava entre el jueves, 12 de marzo, y el domingo, día 22.