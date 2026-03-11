‘Mi barrio es cultura’ llega a los distritos de La Laguna con actividades para todos los públicos

La tercera edición de ‘Mi barrio es cultura’ propondrá un programa de actividades culturales para fomentar la participación ciudadana en los seis distritos de La Laguna hasta finales de 2026. La iniciativa municipal, presentada este martes, dinamizará los barrios y espacios abiertos de la costa de la comarca Nordeste, La Cuesta, Taco, Valle de Guerra, Valle Jiménez y Las Mercedes, así como la periferia del casco histórico.

‘Mi barrio es cultura’ aglutina diversos proyectos diseñados para todos los públicos, a través de los cuales Cultura de La Laguna garantiza una programación diversa. Esta edición contará con ‘Menuda Cultura: Rescatando nuestras raíces’; ‘A Raíz’; ‘Dinamización neurocultural’; ‘Zambúllete en los libros’; y ‘La Laguna: Cultura en juego’.

El concejal de Cultura de La Laguna y presidente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), Adrián del Castillo, recordó que con este proyecto “se descentraliza la programación de actos y dinamizamos los numerosos barrios y pueblos del municipio”. Además, valoró los esfuerzos para “seguir sumando enclaves”, priorizando la intervención cultural en aquellas zonas donde ‘Mi barrio es cultura’ no ha actuado antes.

Durante la presentación, los coordinadores del proyecto ‘Menuda Cultura: Rescatando nuestras raíces’, Pedro Suárez y Margarita Arteaga, agradecieron la oportunidad de “cumplir tres años educando a niños y jóvenes, enseñándoles nuestra tradición y folclore”. Sobre el programa que propone ‘A Raíz’, Suárez señaló que las actuaciones de las distintas agrupaciones folclóricas de La Laguna se centrarán en el mes de mayo, para celebrar el Día de Canarias.

El coordinador de las actividades de ‘Dinamización neurocultural’, Javier Bolera, resaltó a la cultura como “un buen vehículo para trabajar el habla y la memoria”. Las actividades que propone buscarán aliviar la degeneración cognitiva de los mayores de en torno a treinta centros del municipio.

Por otro lado, la concejalía vuelve a colaborar con la directora de la Fundación México Canarias, Yolanda Cordobés, para fomentar el hábito de la lectura a través de ‘Zambúllete en los libros’. “Aprovecharemos los meses de julio y agosto para que la cultura salga a las calles, la ciudadanía se reencuentre con los libros y conozca a nuevos autores”, detalló Cordobés.

Finalmente, el responsable del proyecto ‘La Laguna: Cultura en juego’, anteriormente llamado ‘Cultura en movimiento', Daniel Martí, animó a las familias a “reforzar el aprendizaje de niños y niñas fuera del ámbito escolar”. A través de paseos de dificultad baja y accesibles se conocerán distintos enclaves del municipio a la vez que se abordan temas de la historia de Canarias, las tradiciones isleñas y la mitología.

Además, esta edición de ‘Mi barrio es cultura’ contará con una exposición itinerante dedicada a la vida y obra del escritor y político Luis Rodríguez Figueroa, con la que se conmemoran los 150 años de su nacimiento.