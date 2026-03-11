El Ayuntamiento de La Laguna actualiza su servicio de streaming para el seguimiento de plenos y otros actos municipales

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Laguna estrenará mañana jueves, 12 de marzo, un nuevo sistema de grabación y retransmisión en directo de los actos y sesiones plenarias que se lleven a cabo en estas dependencias municipales. Estas actuaciones, asumidas por la concejalía de Presidencia y Planificación del Consistorio, facilitarán el seguimiento virtual de estos eventos con una señal de emisión significativamente mejor que la que se venía ofreciendo hasta el momento.

El alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, señaló que “este nuevo servicio constará de cuatro cámaras de alta definición 4k, micrófonos de última generación direccionales, captación de imagen con seguimiento automatizado para el interviniente, sistemas modernizados de votación y sonorización y una plataforma de emisión en directo que garantizará una señal estable y de calidad”.

Por su parte, la concejala de Presidencia y Planificación de la Corporación local, Carla Cabrera, hizo hincapié en que “estas actualizaciones contribuirán a que sigamos mejorando nuestra gestión en materia de transparencia, ya que muchos vecinos y vecinas que no pueden asistir de manera presencial desean conocer el estado de iniciativas y proyectos que abordamos en las distintas sesiones plenarias del año”.

La edil también quiso agradecer la implicación y el trabajo del personal técnico implicado en este procedimiento de contratación, que ha tenido cierta complejidad de tramitación, y al resto de trabajadores municipales que han contribuido a la instalación de estos nuevos mecanismos.

Este sistema de grabación y retransmisión modernizado, que se acompañará de pantallas físicas en el interior y el exterior del propio Salón de Plenos, también ha requerido de una formación específica previa para el personal que se encargará del manejo y del funcionamiento óptimo de esta nueva plataforma.

Noticias relacionadas

Los concejales y concejalas que conforman el Ayuntamiento de La Laguna ya han podido probar estos dispositivos actualizados, que se estrenarán en la tercera sesión plenaria de este año. Esta cita se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube del propio Consistorio.