La redacción del nuevo PGO de La Laguna costará 1,2 millones y tardará casi cuatro años

Vía libre a la redacción del nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de La Laguna, que costará algo más de 1,2 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 45 meses. El Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo aprobó este martes la adjudicación del contrato, tras lo que ahora se abre un periodo de 15 días hábiles para la interposición de recursos especiales en materia de contratación. Será una vez finalizado ese plazo, y siempre que no existan alegaciones, cuando podrá formalizarse el referido contrato.

La adjudicación ha recaído en la unión temporal de empresas (UTE) Urbanfix-Padrón & Cabrera Asesores Urbanistas-Ingeniería Técnica Canaria, «cuya propuesta obtuvo la mejor puntuación técnica y económica en un procedimiento abierto y sujeto a regulación armonizada», informa el Ayuntamiento. «La UTE adjudicataria ha acreditado experiencia en la redacción de planes generales, planes especiales, proyectos de movilidad, estudios ambientales y procesos participativos en distintos municipios del Archipiélago y del territorio nacional», sostiene.

A este punto se llega después de que en octubre de 2019 se decidiese tumbar el texto que se estaba redactando y al que se habían destinado 4,5 millones de euros, según las cifras que en aquel momento aportó el por entonces concejal Santiago Pérez. Ese borrador, que fue objeto de numerosos choques entre colectivos vecinales y el consistorio, llegó a ser aprobado inicialmente en febrero de 2013 y en agosto de 2014. También se dieron diversas fechas para su aprobación definitiva. Fue la llegada al gobierno del PSOE, Unidas y Avante lo que llevó a que se descartase y se regresara a la casilla de salida.

Planeamiento de hace 21 años

Según el actual grupo de gobierno (PSOE-CC), el documento que ahora se redactará permitirá iniciar la renovación integral del planeamiento municipal, vigente desde hace 21 años y «ya insuficiente para responder a los desafíos contemporáneos en materia de sostenibilidad, vivienda, movilidad, protección del patrimonio, adaptación climática y cohesión territorial». Y resalta: «La aprobación de esta adjudicación supone uno de los pasos más relevantes de la planificación urbana reciente en La Laguna y sitúa al municipio en la senda de un modelo de ciudad más moderno, inclusivo y sostenible».

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, que dirigió la sesión del Consejo Rector, destaca la «trascendencia» del acuerdo adoptado por un órgano en el que están representados todos los grupos políticos. «Hoy damos un paso decisivo para el futuro de La Laguna», celebra. «Tras más de dos décadas con un planeamiento que ya no responde a las necesidades actuales, iniciamos la redacción de un nuevo Plan General que será la base de un modelo urbano más sostenible, justo y participativo», indica, antes de poner de relieve que «marcará el rumbo del municipio durante los próximos años y permitirá afrontar con garantías los retos del siglo XXI». También subraya el regidor local que el nuevo PGO se apoyará en la Agenda Urbana Local, aprobada en 2024.

Por su parte, el concejal de Ordenación del Territorio y consejero-director de la Gerencia de Urbanismo, el también socialista Adolfo Cordobés, afirma que está previsto que el documento se redacte en dos bloques simultáneos (ordenación estructural y ordenación pormenorizada), conforme a la Ley 4/2017 del Suelo de Canarias, «lo que permitirá avanzar con agilidad y coherencia en la definición del modelo territorial del municipio».

«Profundamente participativo»

El edil asegura que La Laguna se dotará de «un instrumento moderno, riguroso y profundamente participativo», a lo que añade que permitirá planificar las próximas décadas con criterios de «sostenibilidad, capacidad de adaptación y cohesión territorial». Y remacha: «Es una oportunidad histórica para redefinir nuestro modelo urbano y hacerlo desde el diálogo, la transparencia y la colaboración».

«Todas las fases del proceso estarán abiertas a la ciudadanía, tanto de forma individual como a través de sus organizaciones», asevera el grupo de gobierno lagunero. Entre los mecanismos previstos destacan la activación del Consejo Asesor de Urbanismo, con representación de los grupos políticos, colectivos sociales, entidades profesionales y consejos municipales; la creación de un órgano de representación vecinal específico para el PGO, «que permitirá canalizar propuestas, observaciones y aportaciones de manera estable», así como un plan de participación que garantizará «información accesible, actualizada y comprensible durante todo el proceso».