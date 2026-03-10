La casa y museo Las Enfermeras

La Casa-Museo de las Enfermeras abrirá sus puertas en un inmueble histórico en pleno centro de La Laguna. La antigua edificación, que data del siglo XVI, está ubicada en el número 50 de la calle San Agustín, en la esquina con la calle Rodríguez Moure, junto al Instituto Canarias Cabrera Pinto. Además de la Casa-Museo, la intención de sus promotores es que el inmueble, de aproximadamente 400 metros cuadros en cada una de dos plantas, albergue la nueva sede del Colegio Oficial de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife, así como la Cátedra de Enfermería de la Universidad de La Laguna, la Academia de Enfermería y diversas sociedades científicas vinculadas a la profesión.

La futura Casa-Museo de las Enfermeras nace con el objetivo de dar visibilidad al legado histórico y social de la profesión como uno de los pilares fundamentales del sistema sanitario y del bienestar social. El proyecto contempla la creación de un espacio museístico dedicado a la historia de la enfermería, así como zonas destinadas a actividades científicas, culturales y profesionales.

El Colegio Oficial de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife adquirió en 2018 esta antigua casa de alto valor patrimonial, pero cuyo estado de conservación era precario, por lo que ha tenido que ser sometida a un minucioso y largo trabajo de rehabilitación.

Durante más de seis años se ha desarrollado un complejo proceso de rehabilitación de la edificación en el que han participado historiadores, arqueólogos, arquitectos, restauradores, aparejadores, carpinteros artesanos y numerosos profesionales especializados. El objetivo ha sido recuperar la estructura original del edificio y poner en valor sus elementos patrimoniales con el máximo respeto a su historia y a su entorno.

Las intervenciones han permitido recuperar numerosos elementos arquitectónicos originales que se encontraban deteriorados o alterados por reformas realizadas en décadas anteriores, como cerramientos, divisiones interiores o revestimientos no originales. Como consecuencia de este trabajo interdisciplinar, el edificio ha podido ser consolidado y adaptado a nuevos usos sin perder su identidad histórica.

En sus instalaciones se han acondicionado también despachos de trabajo, sala de reuniones, una biblioteca que albergará el fondo histórico con que cuenta la entidad desde 1912, un salón de actos con capacidad aproximada de 80 personas y cafetería. La organización colegial ultima los últimos detalles de los trabajos de restauración para la próxima apertura del inmueble, así como un vídeo y la publicación de un libro que recoja todo el proceso.

La casona está llamada a convertirse en un espacio de referencia para la investigación, la divulgación científica, la cultura y el patrimonio, al tiempo que se garantiza la conservación de un edificio histórico y se le otorga una nueva función. Igualmente, la intención del colegio profesional es que su actividad se integre en la vida del municipio, con la puesta en marcha de acciones informativas y divulgativas dirigidas a la sociedad en general. Más allá de su dimensión profesional, el proyecto contempla visitas culturales, actividades educativas para escolares, exposiciones temporales, conciertos, presentaciones de libros y encuentros profesionales. Su céntrica ubicación también favorece el desarrollo de actividades didácticas y educativas relacionadas con la salud a pie de calle.

El Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife agrupa a más de 8.000 profesionales que ejercen su labor en las cuatro islas de la provincia. Tiene su origen en la creación, el 30 de mayo de 1912, del Colegio de Practicantes de Medicina y Cirugía de las Islas Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Con el crecimiento de la profesión y la necesidad de mejorar y ampliar las instalaciones de la sede colegial, la organización adquirió unos locales en la calle San Martín de la capital tinerfeña, trasladándose allí en 1994. En años sucesivos, la entidad ha adquirido distintos locales anexos, para ampliar los espacios de oficina, el instituto de formación y el instituto de investigación. Con la adquisición de esta antigua casa patrimonial en La Laguna extiende su radio de implantación y de proyección, con un proyecto que ahonda en el componente histórico.

Noticias relacionadas

El Colegio es una corporación de derecho público que ordena y representa a la profesión, al tiempo que impulsa la formación continua y la investigación, y procura su implantación social. Entre sus objetivos, además de velar por los intereses generales relacionados con el ejercicio de la enfermería, figuran la ordenación del ejercicio de la profesión de enfermería y su representación exclusiva.