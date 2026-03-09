El club Charco de La Arena tendrá que ser demolido tras inadmitir el Supremo su recurso de casación

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por la Sociedad Charco de La Arena contra una sentencia de la Audiencia Nacional que ordenaba su demolición. Se trata del club privado ubicado en mitad del camino La Costa, en la Punta del Hidalgo. La resolución es firme y pone fin a años de litigio después de que se le denegase al espacio la prórroga de la concesión de la que disponía.

Hasta ahora, el último hito del procedimiento se situaba en febrero de 2025, cuando se conoció la sentencia de la Audiencia Nacional que desestimaba el recurso interpuesto por la Sociedad Recreativa Piscina Charco de La Arena contra la resolución por la que se denegó la prórroga de la concesión y que, entre otras cosas, también establecía que se debía revertir el terreno a su anterior estado.

Denegación de la prórroga

Recogía aquella sentencia que el Charco de La Arena recurrió la resolución de 8 de marzo de 2021 de la directora general de la Costa y del Mar, dictada por delegación de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En ese escrito se denegaba la prórroga de la concesión otorgada el 17 de julio de 1964 para la ocupación de 810 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre, «con destino a la construcción de un bar-restaurante y al acondicionamiento de una charca natural para piscina».

La referida resolución acordaba denegar la prórroga y ordenar a la Sociedad Recreativa Charco de La Arena revertir «al dominio público estatal los terrenos, obras e instalaciones objeto de la concesión, estando obligado el concesionario, a sus expensas, a la demolición y retirada de dichas obras e instalaciones, parcial o totalmente, incluso con reposición del terreno a su anterior estado (...)».

El pronunciamiento que ahora se ha producido del Tribunal Supremo está fechado el 4 de marzo y da firmeza a la sentencia de la Audiencia Nacional. Según recoge el escrito, la inadmisión a trámite se produce por falta de fundamentación y carencia de interés casacional.

«Es una gran noticia»

«La sentencia del Tribunal Supremo da la razón al Ayuntamiento de La Laguna en su lucha por recuperar la costa de Punta del Hidalgo. Esto significa el fin de la concesión al Charco de la Arena, el derribo de las instalaciones de este club privado y la restitución del orden natural», expresó este lunes el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez. «Es una gran noticia porque supone devolver el litoral a los punteros y terminar con una situación que era a todas luces insostenible», añadió.

El regidor local sostuvo que «la Sociedad Charco de la Arena surgió en los años 60 en unas circunstancias históricas muy determinadas, que hace tiempo que ya no se dan, y así lo ha entendido el Supremo». Y completó: «Es además una sentencia en firme, ante la que no cabe recursos, por lo que se da un paso decisivo en la recuperación medioambiental de nuestro litoral. Con ello cumplimos con el compromiso que desde el pleno de la Corporación adquirimos en su día con los vecinos y vecinas de Punta del Hidalgo».

Historia

En el pronunciamiento judicial del 20 de febrero de 2025 se recuerda que fue el 17 de julio de 1964 cuando se otorgó por orden ministerial a Sergio González Machado la concesión para la ocupación de bienes de dominio público marítimo-terrestre, con destino a la construcción de un bar-restaurante y al acondicionamiento de una charca natural para piscina. También se indica que en la orden no figuraba la superficie otorgada en la concesión.

«Dicha concesión se otorgó en precario por un plazo de 99 años, y en base al proyecto de piscina en la zona marítimo-terrestre en Punta del Hidalgo suscrito por el ingeniero de caminos don Pedro de Arce y Rueda con fecha 14 de julio de 1962, y al proyecto de Bar Restaurante suscrito por el arquitecto don Félix Sáenz Matrero con fecha 28 de mayo de 1963», explica la sentencia de la Audiencia Nacional.

Otro de los hitos administrativos es que el 31 de enero de 1992 la Dirección General de Costas se dirigió al Servicio de Costas en Tenerife en relación con el exceso de ocupación en la concesión. Un decenio después, el 5 de noviembre de 2002, la Sociedad Recreativa Charco de La Arena solicitó al Servicio Provincia de Costas de Tenerife la «regularización de la titularidad real de la concesión». Esgrimieron un contrato privado con Sergio González Machado.

«Por resolución de la jefa del Servicio Provincial de Costas de Tenerife, de fecha 9 de julio de 2018, se autorizó la transferencia mortis causa de la concesión a favor de la Sociedad Recreativa Piscina del Charco de La Arena», se recoge en la sentencia. En la fecha de 5 de marzo de 2018 se había solicitado prórroga de la concesión y la legalización de las instalaciones. Vino después la resolución rechazando sus pretensiones. Y ese acto administrativo es el que el Charco de La Arena llevó a la Audiencia Provincia y sobre el que esta instancia se pronunció el 20 de febrero.