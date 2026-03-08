La Laguna impulsa el talento literario juvenil con el proyecto ‘Jóvenes Escritores Laguneros’

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de las áreas de Educación y Juventud, continúa impulsando iniciativas destinadas a fomentar la creatividad y el talento entre la juventud del municipio. En este contexto, el concejal de Educación, Sergio Eiroa, visitó recientemente el proyecto ‘Jóvenes Escritores Laguneros’, una iniciativa formativa que se desarrolla junto a la Escuela Literaria y que busca despertar el interés por la escritura entre adolescentes.

Durante su visita, Sergio Eiroa destacó la importancia de generar espacios que impulsen el talento juvenil y favorezcan la expresión creativa. “Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por iniciativas que permitan a nuestra juventud descubrir y desarrollar su talento. La escritura es una herramienta muy poderosa para expresar ideas, emociones y creatividad, y proyectos como este ayudan a que los jóvenes encuentren su propia voz”, señaló.

Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana, Fran Hernández, subrayó el valor del trabajo transversal entre distintas áreas municipales para impulsar iniciativas culturales y educativas en los pueblo y barrios. “Los centros ciudadanos son espacios de encuentro, aprendizaje y participación. Que talleres como este se desarrollen en estos espacios demuestra la importancia de la colaboración para acercar la cultura y las oportunidades formativas a todos los vecinos y vecinas”, señaló.

El programa se enmarca dentro del taller LitHackers, una propuesta que plantea la escritura como un espacio de experimentación creativa en el que los jóvenes pueden desarrollar su propia voz literaria, explorar emociones y construir historias desde la libertad narrativa.

El proyecto está dirigido a un grupo de diez jóvenes de entre 12 y 17 años, en su mayoría residentes o estudiantes del municipio, que participarán en sesiones formativas donde experimentarán con técnicas narrativas, creación de personajes, construcción de atmósferas y exploración de diferentes estilos literarios.

Además de la formación, el taller contempla la publicación de un libro colectivo que reunirá veinte textos inéditos escritos por los participantes, con el objetivo de visibilizar el talento literario juvenil y crear una comunidad de jóvenes autores vinculados al municipio.

“Este tipo de proyectos no solo fomentan la creatividad y el gusto por la lectura y la escritura, sino que también contribuyen a crear comunidad entre jóvenes con inquietudes culturales y artísticas”, añadió el concejal.

Noticias relacionadas

La iniciativa se desarrollará durante varios meses y culminará con la presentación pública de la publicación resultante del taller, un acto que servirá para dar a conocer el trabajo realizado por los jóvenes escritores y poner en valor el talento creativo existente en La Laguna.