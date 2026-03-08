La Laguna celebrará este mes las primeras jornadas de puertas abiertas del Consejo de Infancia y Adolescencia

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del Área de Bienestar Social y Calidad de Vida y por medio de la Unidad de Infancia y Familia, celebrará el próximo 21 de marzo la ‘I Jornada de Puertas Abiertas del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia’. Esta iniciativa pretende dar a conocer al resto de la ciudadanía la labor que desarrolla este órgano de participación infantil y juvenil en el municipio.

Esta cita abierta y de libre acceso tendrá lugar en los exteriores de la parroquia de La Catedral, donde se instalará una carpa informativa donde, además, se celebrarán charlas divulgativas a distintos horarios en las que se compartirán experiencias, se explicará el funcionamiento del Consejo y se pondrá en valor la importancia de la participación activa de niños, niñas y adolescentes en la vida municipal.

El evento combinará este stand explicativo con distintas actividades lúdicas y participativas. Las personas asistentes podrán disfrutar también de alternativas de animación, juegos educativos y un fotomatón 360, diseñado para que la infancia y la adolescencia viva una experiencia dinámica y atractiva.

Además, la jornada contará con la participación de Radio Explora, una acción que desarrolla Aldeas Infantiles SOS, entidad que dinamiza el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia en el municipio. A través de esta propuesta, se emitirá un programa en directo desde la plaza y se ofrecerá a los propios niños y niñas la oportunidad de entrevistar a concejales y concejalas y a distintas figuras relevantes del municipio, fomentando así el diálogo directo y la implicación activa en los asuntos públicos.

Estas primeras Jornadas de Puertas Abiertas constituyen uno de los objetivos establecidos en el II Plan de Infancia y Adolescencia Municipal 2023-2027. Con esta acción se avanza en el cumplimiento de metas estratégicas orientadas a fortalecer la participación infantil en el municipio y a impulsar objetivos clave para su desarrollo, consolidando espacios estables de escucha activa, corresponsabilidad y construcción colectiva.

Asimismo, el Ayuntamiento de La Laguna refuerza su compromiso con la promoción de la participación infantil como un derecho y como un pilar fundamental para construir un municipio más inclusivo, democrático y adaptado a las necesidades de la infancia y la adolescencia.

Consejo de la Infancia y la Adolescencia de La Laguna

El Consejo de la Infancia y la Adolescencia de La Laguna supone en la actualidad un órgano de representación que tienen jóvenes de todo el municipio, donde se garantiza su derecho de ser escuchados y pueden sentirse partícipes de la toma de decisiones del Ayuntamiento, proponiendo medidas y asumiendo determinados compromisos con el Consistorio.

Actualmente, lo conforman más de 80 personas, repartidas entre distintas partes del municipio, representando a sus colegios, institutos, asociaciones o entidades que trabajan en torno a la infancia y la adolescencia.