El Ayuntamiento de La Laguna acondicionará una parcela de unos 1.000 metros cuadrados en Finca España

La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna ha programado para este próximo lunes, 9 de marzo, el acondicionamiento y asfaltado de una parcela municipal de unos 1.000 m2, emplazada entre el centro de salud de Finca España y el parque Roberto Torres. Esta explanada se utiliza actualmente como zona de estacionamiento para pacientes de dicha instalación sanitaria o personas residentes de la zona.

El concejal del Área en el Consistorio, Ángel Chinea, detalló que los trabajos previos consistirán en la aportación de subbase al terreno para nivelar el firme, ya que presenta irregularidades que dificultan el tránsito de coches. A continuación, se procederá a la aplicación de la capa de rodadura definitiva, cumpliendo así con una demanda de la población del entorno.

Chinea añadió que, como labores complementarias, también está prevista la reparación del muro perimetral y la eliminación del vallado que actualmente separa esta parcela con la vía peatonal que rodea al parque Roberto Torres, facilitando el acceso a este espacio público.

El concejal lagunero matizó que, durante el desarrollo de las actuaciones previas al asfaltado, solo se prohibirá el estacionamiento en la zona actual de tierra. Cuando se proceda a la fase de repavimentación, será necesario prohibir también el estacionamiento en una parte de la parcela anexa, que ya cuenta con una capa de rodadura en buenas condiciones.

Además de ser un punto de estacionamiento estratégico para el centro de salud de Finca España y el mencionado parque, este terreno está emplazado en una importante zona residencial y cuenta en su alrededor con varios locales de restauración y numerosos negocios. También es un lugar de referencia por su cercanía con la céntrica avenida de Las Palmeras, artería fundamental de este núcleo lagunero.

La previsión es que estos trabajos se inicien el lunes, 9 de marzo, y que su duración sea de una semana, siempre y cuando las condiciones meteorológicas (especialmente las lluvias) lo permitan. Se ruega colaboración a la ciudadanía, especialmente para facilitar la entrada y salida de vehículos de la empresa y el material, respetando siempre las indicaciones del personal de la obra y la señalética instalada.