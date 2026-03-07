El servicio de alumbrado público de La Laguna responde con rapidez a incidencias puntuales tras el paso de la borrasca Regina

El área de Servicios Municipales de La Laguna ha realizado durante los últimos días distintos operativos de revisión y reparación en varios puntos del municipio tras el paso de la borrasca Regina, que dejó fuertes rachas de viento y lluvias en la isla de Tenerife. Estas actuaciones se han desarrollado de forma ágil gracias al trabajo de mejora, mantenimiento y refuerzo de las instalaciones de alumbrado público que la Concejalía viene impulsando durante el último año y medio.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, destacó que la rápida respuesta del operativo municipal ha sido posible gracias al trabajo de mantenimiento y mejora que se viene desarrollando en la red de alumbrado del municipio.

“Durante el último año y medio hemos realizado un importante esfuerzo para mejorar y reforzar distintas líneas e instalaciones del alumbrado público en La Laguna. Ese trabajo de mantenimiento y prevención es fundamental y permite que, incluso en episodios de meteorología adversa como este, podamos actuar con rapidez y resolver las incidencias que se detectan”, señaló el edil.

En este sentido, Hernández subrayó que la prioridad de la concejalía es seguir garantizando un servicio eficaz y de calidad para toda la ciudadanía. “Nuestra prioridad es ofrecer el mejor servicio posible a los vecinos y vecinas de todos y cada uno de los pueblos y barrios de La Laguna. Por eso mantenemos un dispositivo activo las 24 horas y continuamos reforzando las instalaciones y el mantenimiento de la red para seguir mejorando la prestación del servicio”, añadió.

Entre las intervenciones realizadas se encuentran la retirada de postes dañados por el viento, la reposición de elementos de soporte y la revisión de cuadros eléctricos que registraron incidencias puntuales debido a las condiciones meteorológicas. También se atendieron apagados localizados del alumbrado en zonas como Las Chumberas, el barrio del Pilar, El Cardonal o el entorno de Siverio Alonso, entre otras actuaciones derivadas del episodio meteorológico.

Los equipos responsables del alumbrado público, que mantienen un servicio permanente las 24 horas del día, han intervenido en calles, parques y espacios públicos de distintos pueblos y barrios del municipio para restablecer el funcionamiento del servicio y garantizar la seguridad en la vía pública.

En este trabajo también resulta fundamental la colaboración ciudadana. Muchos vecinos y vecinas del municipio alertan de las incidencias que detectan en sus calles, lo que permite activar con rapidez los equipos de intervención.

Teléfono gratuito para avisar de averías

El servicio de alumbrado público de La Laguna dispone de un teléfono gratuito de atención 24 horas para comunicar incidencias en la red de iluminación. A través del 900 814 976 la ciudadanía puede avisar cuando detecte una farola apagada, una instalación dañada o cualquier problema relacionado con el alumbrado público.

Noticias relacionadas

Los equipos municipales continuarán trabajando hasta resolver aquellas incidencias que pudieran permanecer aún sin solucionar, con el objetivo de restablecer completamente el servicio en todos los puntos afectados y garantizar el correcto funcionamiento del alumbrado público en el municipio.