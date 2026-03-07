El plan de reasfaltado de La Cuesta abarca dos nuevas calles esta semana

La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna prosigue con su plan de reasfaltados en varias calles del entorno de La Cuesta que presentaban algunas deficiencias por el paso del tiempo y la carga de tráfico rodado continuo. Desde que se inició esta programación de actuaciones, a principios del mes de febrero, se ha completado la rehabilitación de cinco calles y para esta semana está previsto que se intervenga en dos más.

El edil responsable de este Departamento en el Consistorio, Ángel Chinea, informó de que las próximas vías que serán objeto de estas mejoras serán Rodríguez de La Oliva y Mesa y Ocampo y que la duración aproximada de estas labores será de dos o tres días, en función de que las condiciones meteorológicas permitan que se asiente la nueva capa de rodadura y se pueda reabrir al tránsito de vehículos.

El concejal señaló que, hasta la fecha, “hemos logrado rehabilitar las calles El Chorro, Abreu y Valdés, Francisco Ramos, Breña Alta y Armonía y Amistad, cumpliendo con los plazos previstos, a pesar de las lluvias registradas en este principio de año. Nuestro objetivo es que este plan de trabajo se extienda hasta el mes de abril, abarcando las once calles seleccionadas en este punto del municipio.

Estas obras han consistido en un fresado y saneamiento previo de la antigua capa de rodadura para, posteriormente, extender el material definitivo y colocar la correspondiente señalización viaria, que en algunos casos ha tenido que ser repuesta. Además, se han aprovechado estas intervenciones para revisar acometidas y otras conexiones del sistema de saneamiento y abastecimiento hídrico y se han generado algunos rebajes en el acerado para mejorar la accesibilidad en determinados pasos de peatones.

Hay que señalar que este no es el único plan de reasfaltados desplegado en este 2026, ya que el propio Ayuntamiento ha procedido a la repavimentación de varias conexiones de los núcleos costeros de Bajamar y Punta del Hidalgo, teniendo en cuenta las aportaciones vecinales recabadas y el seguimiento que ha realizado el personal técnico del Consistorio.

Como suele ser habitual, la Corporación local y la empresa responsable de este servicio han informado previamente a los vecinos y vecinas y establecimientos afectados por estos trabajos de reasfaltado, para que tengan conocimiento de la duración de los mismos y los cortes y alteraciones de tráfico correspondientes. También se ha puesto a disposición de la ciudadanía un teléfono de atención para cualquier duda o incidencia derivada de este proyecto (689 502 512).