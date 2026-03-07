La Laguna refuerza la convivencia en los parques con la instalación de nuevos tagorores

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la concejalía de Servicios Municipales, ha iniciado la instalación de diferentes tagorores, o zonas reunión, elaborados con madera reciclada, en distintos parques infantiles y caninos del municipio, con el objetivo de generar nuevos puntos de encuentro que mejoren la experiencia de uso de estos espacios públicos.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, explica que “estos tagorores no son solo mobiliario urbano, son lugares pensados para que las familias, las personas mayores y quienes acuden con sus mascotas puedan compartir, conversar y disfrutar del parque con mayor comodidad”. El edil añade que “apostamos por materiales reciclados porque creemos en un modelo de municipio más sostenible, donde cada mejora en los pueblos y barrios contribuya también al cuidado del entorno”.

Los nuevos espacios ya están instalados en parques como el infantil anexo al Cristo, el parque canino de Aranjuez, el parque canino de Guajara, Parque Canino de Tejina o el parque infantil de Los Andenes, y en breve se colocarán también en el parque canino de San Benito, extendiéndose progresivamente al resto de parques del municipio.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, Servicios Municipales continúa avanzando en la mejora de las áreas de ocio, reforzando su papel como espacios de descanso, esparcimiento y convivencia que ayudan a hacer comunidad en cada barrio.