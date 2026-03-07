La Laguna presenta el primer festival de Canarias sobre creación artística

Cultura de La Laguna ha presentado Impulso Creativo, el primer festival de Canarias especializado en los procesos de creación artística. Desde el jueves, 12 de marzo, y hasta el domingo 22, se desarrollarán actividades con el objetivo de incentivar a las personas para que den forma a sus proyectos y generen un espacio de colaboración entre profesionales del sector, aficionados y el público general. Estas se llevarán a cabo en recintos como el Teatro Leal, el antiguo convento de Santo Domingo, la academia de Abubukaka, el Espacio La Granja y la Casa de la Juventud de La Orotava.

La muestra ha sido presentada por el concejal de Cultura de La Laguna y presidente del Organismo Autónomo de Actividades Musicales (OAAM), Adrián del Castillo y la actriz y dramaturga Bibiana Monje, directora del Festival. En el acto también estuvieron presentes el concejal de Juventud de La Orotava, José Darío Afonso, y la coordinadora artística y de gestión del Espacio La Granja, Sulay Curbelo.

Durante la presentación del Festival, Adrián del Castillo valoró la iniciativa como una oportunidad de hacer del municipio “un enclave donde la creación se comparte y la ciudadanía no es solo consumidora de Cultura, sino un agente activo”. Respecto a la programación, destacó que se celebren jornadas específicas sobre el pensamiento creativo, los pasos previos a un estreno y el desarrollo de ideas. “Este proyecto nos permite dar a entender que la Cultura es mucho más que entretenimiento, es pensamiento, debate y reflexión”, señaló.

Por su parte, Bibiana Monje detalló que el Festival Impulso Creativo nace de su pasión por el backstage y la necesidad de eliminar “la separación entre artista, creador y consumidor”. A través de esta iniciativa, explicó que se espera poder ofrecer espacios “para investigar y equivocarse, sin enfocarnos solo en los resultados”. Además, agradeció el apoyo de las concejalías de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de La Laguna, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de La Orotava, la Consejería de Cultura del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.

Los actos comenzó con la representación de ‘HAMLET-A’, el jueves 12 de marzo, en el Teatro Leal. Esta reinterpretación contemporánea del clásico de Shakespeare se narrará desde la voz, el cuerpo y la memoria de un grupo de mujeres mayores de 50 años.

Dirigida por la propia Bibiana Monje, la pieza propone una mirada feminista y profundamente humana sobre la muerte, el poder, la locura y la libertad. Aunando tragedia y humor, HAMLET-A otorga el papel protagonista a aquellas mujeres históricamente invisibilizadas. La obra será la encargada de cerrar el Festival Impulso Creativo con una segunda sesión en el Teatro Leal, el 22 de marzo, a las 19:00 horas.

Dentro del bloque de la programación destinado a la experimentación teatral, destaca ‘El show de los impulsos creativos’. Este espectáculo de improvisación con formato de late-night desenmascarará los procesos creativos en tiempo real, revelando al mismo tiempo lo que ocurre delante y detrás de las cámaras. El evento mezcla la performance, el rodaje, entrevistas, improvisación y el pensamiento crítico.

Por otro lado, la apuesta por la formación se desarrollará a través de las ‘Jornadas de impulso y pensamiento creativo’ y ‘Voces con impulso’. Las primeras proponen una serie de laboratorios protagonizados por nombres como Carlos Tuñon, Daura Hernández García, Luis Sorolla, Juliana Serrano, o Linda Wise y Enrique Pardo (de la compañía parisina Pantheatre); clases magistrales a cargo de Diego Navarro, Polo Ortí, Paula Amor, Enrique Pardo y Natalia Mateo; y una serie de seis mesas redondas en torno a la dramaturgia, las artes escénicas, el cine, el teatro y la música, en la que participarán nombres como Lucía Carballal, Carolina África, Jairo López, Daniel Abreu, Rosa Escrig o Julio Tejera.

Por su parte, ‘Voces con impulso’ dará visibilidad a artistas del ámbito nacional en su propio lugar de creación. Esta sección busca acercar al público los procesos, reflexiones y métodos de trabajo de grandes referentes de las artes escénicas, el cine y la creación contemporánea. Profesionales consagrados del ámbito estatal ofrecerán sus miradas, permitiendo un diálogo inspirador y horizontal entre territorios, generaciones y disciplinas.

Al término del festival, las distintas sesiones y representaciones teatrales se publicarán en el llamado “Escenario digital” de la web del Impulso Creativo, que hará de repositorio. De esta manera, Bibiana Monje tratará de consolidar a Tenerife y a Canarias como un referente de la investigación creativa.