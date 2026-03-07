La Laguna pone en marcha un programa de promoción del bienestar y la participación activa de los adolescentes en los barrios

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Unidad de la Infancia y la Familia, inició, en el entorno de Taco, un nuevo programa educativo y formativo enfocado a los más jóvenes del municipio, que consistirá en la realización de 18 talleres gratuitos que versarán sobre diferentes temáticas relacionadas con la promoción del bienestar personal y la participación activa de los adolescentes.

La concejala de Bienestar Social y Calidad de Vida del Consistorio, María Cruz, explicó que a través de este proyecto “se pretende reforzar e impulsar el trabajo familiar que ya vienen desarrollando los equipos de la zona de este Departamento, entendiendo que la coordinación y la acción conjunta son fundamentales para lograr resultados que favorezcan a este sector tan importante de nuestra población”.

Estos talleres, que ofrecerán una alternativa de ocio en horario de tarde a los más jóvenes durante dos jueves al mes, se extenderán desde marzo hasta diciembre, interviniendo directamente en los barrios laguneros. Estas acciones pondrán el foco en contenidos tan variados como la promoción de valores, el consumo responsable de redes sociales, información afectivo-sexual y el uso y disfrute saludable del tiempo libre.

Las ubicaciones previstas por parte de la Unidad de la Infancia y la Familia son el parque del Polvorín, en Taco; la plaza del Tranvía, en La Cuesta; la plaza de Bajamar y el parque de San Benito, en la zona más próxima al casco histórico de la ciudad. La iniciativa está destinada al público adolescente en general que desee participar y por ese motivo se facilitan espacios abiertos y accesibles en estos puntos estratégicos del municipio.

Para este mes está prevista la celebración de dos de estas acciones en Taco (5 de marzo) y en Bajamar (19 de marzo), en horario de 17:00 a 19:00 horas. No es necesaria una inscripción previa, sólo asistir libremente. En La Cuesta, se repetirán estas actividades los días 9 de abril, 4 de junio, 10 de septiembre y 5 de noviembre; en Bajamar, los días 21 de mayo, 23 de julio, 22 de octubre y 17 de diciembre; en Taco, los días 7 de mayo, 9 de julio, 8 de octubre y 3 de diciembre; y en el entorno de la ciudad, los días 23 de abril, 18 de junio, 24 de septiembre y 19 de noviembre.

Este programa se enmarca dentro de los objetivos establecidos en el Plan de Infancia y Adolescencia Municipal 2023-2027 y responde directamente a las demandas expresadas por los propios jóvenes del municipio, que han solicitado formación y espacios de encuentro en temáticas de su interés.

Con esta actuación, la concejalía de Bienestar Social y Calidad de Vida del Ayuntamiento de La Laguna refuerza su compromiso de acercar recursos al entorno comunitario, generando espacios de participación, prevención y acompañamiento tan necesarios para la adolescencia en el municipio.