La Laguna avanza en la digitalización de su ciclo urbano del agua gracias al proyecto AquaFuture

El Ayuntamiento de La Laguna y la empresa mixta Teidagua han presentado este miércoles, 4 de marzo, el proyecto AquaFuture, una iniciativa que ya se está implantando en el municipio y que persigue el objetivo de optimizar y hacer más eficiente y sostenible la gestión de los recursos hídricos. La propuesta, cuyo horizonte de ejecución se sitúa en junio de 2026, cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE) y los fondos NextGenerationEU de la UE. El coste global del proyecto se eleva hasta los 1,7 millones de euros, de los cuales 1,4 millones se financian a través de la mencionada subvención europea.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que se trata de “un proyecto estratégico muy ambicioso, que viene a sumarse a nuestra política de protección del medio ambiente, la mejora de la gestión de los recursos hídricos y la lucha contra el cambio climático y el reto demográfico”. El primer edil también quiso poner en valor el trabajo de la concejalía de Ciclo Integral del Agua y su edil, Ángel Chinea, para que este proceso de actualización y mejora pueda convertirse en una realidad próximamente.

Asimismo, el máximo representante de la Corporación local destacó que “esta medida supondrá una modernización significativa de nuestras infraestructuras, de cara a mejorar el control y la gestión del consumo del agua en los hogares laguneros. Además, nos posiciona a la vanguardia en la gestión inteligente del agua, apostando por la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental como pilares fundamentales para garantizar el futuro de este recurso hídrico en nuestro territorio”.

Por su parte, el gerente de Teidagua, Braulio Domínguez señaló que “AquaFuture La Laguna supone un impulso en la ruta marcada por la empresa desde hace años, para dotar al ciclo urbano del agua en La Laguna de una tecnología que impulse la sostenibilidad hídrica a través de la innovación”.

El responsable de la entidad también expuso que, entre las actuaciones previstas en el proyecto, destacan la instalación de 6.000 sensores inteligentes en la red de agua potable y saneamiento, “que nos permitirán detectar con la suficiente antelación cualquier fuga en el sistema y ofrecerán datos de consumo en tiempo real”.

También se contempla la redacción de planes de gestión integral, la puesta en marcha de una plataforma de transparencia y participación ciudadana (con análisis de datos y servicio directo al usuario) y la implantación de herramientas IA para estas labores, incluyendo programas de predicción de demanda ante períodos de sequía y mapas predictivos de necesidades con un mes de antelación. Por último, se habilitará una red de comunicación inalámbrica de bajo consumo, que garantizará la conectividad total en todas las zonas urbanas y rurales de La Laguna.

AquaFuture se enmarca dentro del PERTE para la Digitalización del Ciclo Urbano del Agua, un programa estratégico que busca modernizar las infraestructuras hídricas mediante la implementación de tecnologías digitales avanzadas.