La Laguna acoge la presentación de ‘El anillo de Faride’, la primera novela del periodista Jorge Dávila

El convento de Santo Domingo de La Laguna acogió este miércoles, 4 de marzo, la presentación de la novela ‘El anillo de Faride’, del periodista lagunero Jorge Dávila. La obra, publicada por la editorial Círculo Rojo, supone la primera incursión del autor en el terreno de la ficción novelada. La presentación contó con la presencia del también escritor Jesús Hernández Valázquez, que mantendrá un diálogo con el autor.

‘El anillo de Faride’ narra la historia de Eve Baxter, una neoyorquina en plena madurez que ha eludido durante mucho tiempo enfrentarse a un reto vital: conocer la verdad que envuelve la muerte de su madre, una de las 583 víctimas mortales de la mayor catástrofe aérea que ha sufrido la aviación comercial ocurrida el 27 de marzo de 1977 en el aeropuerto de Los Rodeos.

La aparición casual, tres décadas después, de Santiago, un periodista tinerfeño que de niño fue testigo del accidente, y la recuperación de una joya en el campo de vuelo de Tenerife Norte van a activar un peligroso viaje a Estambul, planificado con el propósito de conocer el pasado de un rubí que formó parte del tesoro del palacio de Topkapi. Nada es lo que parece cuando emerge el anillo de Faride, una pieza maldita que ha generado dolor y un reguero de sangre.

Jorge Dávila Negrín ejerce el oficio de periodista desde hace más de tres décadas y en la actualidad es subdirector del periódico El Día-La Opinión de Tenerife. Antes fue redactor, jefe de deportes, redactor jefe de La Gaceta de Canarias y ocupó el cargo de jefe de redacción de La Gaceta de Canarias-El Mundo. A lo largo de su carrera profesional ha ganado el XLIII Premio Leoncio Rodríguez de Periodismo (2013), un accésit en el I Premio de Relato Corto Agapea «Ayudante de detective» (2016) y el Premio Ciudadano Noir (2017). ‘El anillo de Faride’ es su primera novela; una vieja deuda que por fin ha quedado saldada.