In Piano estrena este sábado en el Teatro Leal el concierto escénico ‘Ellas’

La agrupación musical In Piano estrena su espectáculo Ellas en el Teatro Leal este sábado, 7 de marzo, a las 20:00 horas. Este concierto escénico, que se centra en el piano y sus capacidades sonoras, mezclará música, movimiento, imagen y dramaturgia.

Sus cinco componentes, Mari Luz Trujillo, Laura Díaz Martín, Zaida Almeida, Carolina González y Ana Belén Gutiérrez, prometen sorprender con una propuesta caracterizada por el uso poco convencional del instrumento.

Aprovechando elementos físicos como las cuerdas, maderas o pedales, ofrecerán una experiencia inmersiva y contemporánea que transitará por diferentes estados emocionales y paisajes expresivos. Las artistas tratarán de revelar sonidos, texturas y matices que habitualmente permanecen ocultas en el piano. Además, el repertorio combinará arreglos de canciones actuales, bandas sonoras y composiciones originales.

La Reina de las Nieves

El principal escenario lagunero también acoge este domingo, 8 de marzo, a las 12:30 horas, La Reina de las Nieves, un nuevo espectáculo familiar inspirado en el famoso cuento de Hans Christian Andersen. Con el guion y dirección de Víctor Formoso y la Producción Ejecutiva de Natividad Santana, se trata de una obra con una estructura dramática versátil, dividida en escenas con distintas ambientaciones que dotan de gran atractivo visual al espectáculo.

La obra de Camino Viejo Producciones ocurre en la Estación de Invierno, un lugar donde las emociones y sentimientos han quedado encerrados bajo llave. En este mundo vive la protagonista del guión escrito por Víctor Formoso, Eira, La Reina de las Nieves, junto al resto de personajes que durante toda su vida se han acostumbrado a no prestarle atención a lo que sienten de verdad.

La vida en la Estación de Invierno cambia por completo con la llegada de dos visitantes inesperados, quiénes ayudarán a sus habitantes a iniciar un viaje al centro de sí mismos, a través de un relato lleno de magia, humor y música.

Noticias relacionadas

La compañía canaria que ha llevado por los teatros de las islas otras obras de este autor como El Soldadito de Plomo, La Sirenita o Pulgarcita, estrenó en 2025, con motivo de la conmemoración del 150 aniversario de la muerte del célebre autor, La Reina de las Nieves.