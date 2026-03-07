Elsa Punset aterriza en el Leal para ahondar en los avances y los retos por conquistar en materia de igualdad

El Teatro Leal de La Laguna abrirá sus puertas este próximo lunes, 9 de marzo, para albergar una de las conferencias destacadas del programa conmemorativo diseñado por el Ayuntamiento de La Laguna para el Día Internacional de las Mujeres 8-M. En este caso, se trata de la afamada escritora Elsa Punset, la cual se subirá al escenario principal de este recinto a partir de las 19:30 horas.

Las personas interesadas en asistir a esta ponencia, que llevará por título ‘Lo que hemos conquistado y lo que está por venir’, podrán adquirir ya sus localidades a través de Tickety.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que “contar con Elsa Punset en esta programación supone reforzar el compromiso de nuestro municipio con una igualdad que no solo se reivindica, sino que se construye desde la educación emocional y la responsabilidad colectiva. No podemos permitirnos retrocesos en los derechos conquistados, pero tampoco dejar de visibilizar todos los avances logrados como sociedad”

En esta línea también se manifestó el concejal de Igualdad del Consistorio, Dailos González, el cual señaló que “estas actividades buscan remover consciencias, generar un intercambio de opiniones constructivo y promover una reflexión sobre las amenazas que aún persisten en algunos sectores de nuestra sociedad en materia de igualdad, frente a los que debemos tener una postura inflexible”.

“Debemos erradicar de nuestro vocabulario expresiones y argumentos que atentan contra los derechos de las mujeres y que buscan coartar las libertades y derechos que con tanto esfuerzo se han logrado a lo largo de los años, y que nosotros tenemos la responsabilidad de preservar e incrementar”, agregó el edil.

Con más de 2,5 millones de lectores y una sólida trayectoria como divulgadora a sus espaldas, Punset ofrecerá una charla cercana y participativa en la que invitará al público asistente a reflexionar sobre los retos que hemos superado en los últimos años, los aprendizajes pendientes y los desafíos que afrontan las mujeres en un contexto global tan cambiante como el actual.

Su intervención combinará herramientas prácticas, pensamiento crítico y experiencia vital para abordar cuestiones como la gestión emocional, la construcción de relaciones sociales sanas, el derecho a decir no sin sentir ningún tipo de culpa y la importancia de fortalecer redes de apoyo y bienestar.

Al finalizar la conferencia, se celebrará una firma de libros en el hall del Teatro Leal para las personas que deseen compartir un momento con esta autora tan reconocida en el ámbito de la inteligencia emocional y el crecimiento personal en toda la comunidad hispanohablante.

Biografía de Elsa Punset

Elsa Punset es licenciada en Filosofía y Letras y Máster en Humanidades por la Universidad de Oxford. Cuenta también con un Máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid, y en Educación Secundaria por la Universidad Camilo José Cela. Combina una formación extensa en filosofía, humanidades y educación con una larga trayectoria en divulgación emocional.

Ha publicado numerosos libros, muchos de ellos bestsellers en España y otros países: ‘Brújula para Navegantes Emocionales’, ‘Una Mochila para el Universo’ (traducido a más de quince idiomas), ’El libro de las pequeñas revoluciones’, ‘Felices’, ‘Fuertes, libres y nómadas’, ‘Inocencia radical’ y su obra más reciente, ‘Alas para volar’, publicada el pasado año 2025. Asimismo, es una colaboradora habitual en diversos medios de comunicación.

En 2025 impulsa la Fundación Punset Terraviva, con el objetivo de promover proyectos que conecten el bienestar humano con la naturaleza, en un contexto marcado por el aislamiento urbano y el malestar psicológico.