Cuenta atrás para la XV edición de la Carrera Nocturna Ciudad de La Laguna

La Casa de los Capitanes del Ayuntamiento de La Laguna acogió este jueves, 5 de marzo, la presentación de la decimoquinta edición de la Carrera Nocturna Ciudad de La Laguna. Se trata de una de las citas deportivas más esperadas del calendario municipal por su singular formato nocturno y el atractivo de su recorrido por el casco histórico. La prueba se desarrollará este sábado, 7 de marzo, y ha alcanzado este año una cifra récord de participación, con 2.700 personas inscritas, el mayor número desde su creación.

El evento deportivo arrancará a partir de las 18:30 horas con las carreras infantiles, en las que los más pequeños serán los encargados de abrir la jornada. Como principal novedad en esta edición, la organización ha decidido separar las dos distancias adultas en dos franjas horarias para mejorar la fluidez de cada modalidad.

De este modo, a las 20:00 horas se dará la salida a la prueba de cinco kilómetros, que concentra el mayor número de participantes, con un 65% de inscritos. A continuación, a partir de las 20:45 horas, comenzará la carrera de diez kilómetros, en la que participará el 28% del total.

El presidente del Organismo Autónomo de Deportes del Consistorio lagunero, Badel Albelo, fue el encargado de abrir el acto de presentación destacando que “desde su primera edición, en 2011, esta carrera popular se ha convertido en una tradición muy arraigada en el municipio, con miles de participantes que cada año escogen formar parte de esta experiencia y correr bajo las luces de la ciudad”.

Asimismo, el edil municipal subrayó que “esta carrera está pensada para todos los niveles, ya que contamos con pruebas infantiles y dos modalidades adultas, con distintos niveles de dificultad”. El responsable del OAD también hizo hincapié en la alta cuota de participación femenina de la prueba, que alcanza el 45% del total, “un dato que nos enorgullece y nos hace crecer edición tras edición”. Por último, Albelo concluyó agradeciendo el trabajo de la organización y de todos los servicios municipales que garantizarán que el evento se desarrolle con todas las medidas de seguridad y con la máxima calidad organizativa.

Por su parte, el organizador de la prueba, Ivo López, añadió que “La Laguna es el municipio que más eventos deportivos organiza en la isla y, por lo tanto, el que másatletas atrae durante todo el año. Tenemos una oferta muy variada entre la que destaca esta prueba con horario nocturno”.

Sobre el desarrollo de la carrera, López explicó que “la principal novedad de esta decimoquinta edición será la salida independiente de la prueba de cinco kilómetros, lo que permitirá una participación más fluida en el circuito. De esta forma evitamos que se crucen la cabeza de carrera del 10K con los últimos corredores del 5K”.

El recorrido discurrirá por las calles más emblemáticas del casco histórico, con salida y meta en la plaza del Cristo, ofreciendo una experiencia única en un entorno incomparable, que se suma a la espectacularidad de la noche lagunera. Los corredores y corredoras de la distancia corta completarán una vuelta al circuito, mientras que los participantes de la prueba larga realizarán dos.

La entrega de dorsales, chips y bolsa del corredor se realizará en el lugar de salida y meta de la carrera el viernes 6 de marzo, de 10:00 a 20:00 horas, y el propio sábado, día de la prueba, en horario de 11:00 a 18:30 horas.