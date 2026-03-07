Las calles de la ciudad Patrimonio Mundial acogen un recorrido único por la memoria de las mujeres que sostuvieron La Laguna

La ciudad Patrimonio Mundial de La Laguna se suma a la conmemoración del 8M con un programa de rutas guiadas que recupera la memoria de los oficios femeninos tradicionales y los vincula con su historia. La concejalía de Patrimonio Cultural pondrá en marcha, a partir del viernes, 6 de marzo, la iniciativa “Manos de mujer. Oficios tradicionales femeninos en La Laguna”, un recorrido que invita a mirar la ciudad desde la perspectiva de aquellas que la sostuvieron con trabajos esenciales, muchas veces invisibilizados, y que conecta ese legado con los debates contemporáneos sobre igualdad, reconocimiento y justicia social.

Las rutas, que se desarrollarán todos los viernes por la tarde y sábados por la mañana hasta el 28 de marzo, han despertado un interés ciudadano extraordinario, ya que las 30 plazas disponibles por sesión se agotaron en apenas 24 horas y actualmente solo es posible inscribirse en la lista de espera. La actividad es gratuita, con grupos reducidos, y está diseñada por la entidad Localiando, responsable también de la ejecución del proyecto.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, subraya que “el patrimonio no es solo lo monumental, sino también lo humano, lo cotidiano, lo que se transmite de generación en generación. Estas rutas nos ayudan a repensar cómo contamos nuestra historia y a quiénes dejamos fuera cuando la narramos”.

Para el alcalde, “La Laguna tiene la responsabilidad de ser un referente en la integración de la perspectiva de género en la gestión patrimonial y este proyecto es un paso firme en esa dirección. La historia de las mujeres no es un capítulo aparte, sino una parte esencial de la historia de la ciudad, por lo que recuperarla es un acto de justicia y también una herramienta para construir un futuro más igualitario”.

El concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, señala que esta propuesta “permite unir dos dimensiones fundamentales de nuestra identidad: el patrimonio cultural y la memoria social de las mujeres que han sostenido la vida en La Laguna durante generaciones. Hablar de lavanderas, aguadoras, campesinas, santiguadoras o parteras no es un ejercicio de nostalgia, sino una forma de reconocer trabajos esenciales que, durante siglos, quedaron fuera de los relatos oficiales”.

Para el edil, “este análisis desde la historia nos interpela en el presente, porque nos recuerda que la igualdad real solo se construye cuando somos capaces de mirar de frente las desigualdades que heredamos y las que aún persisten”.

El recorrido enlaza espacios patrimoniales emblemáticos (como el Instituto de Canarias Cabrera Pinto, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife o el Monasterio de Santa Clara) con los oficios que las mujeres desempeñaron en esos mismos entornos o en su área de influencia. A través de estos vínculos, la ruta rescata prácticas, saberes y experiencias que formaron parte de la vida cotidiana de la ciudad y que, pese a su relevancia económica y social, rara vez han sido reconocidas como parte del patrimonio cultural.

La historiadora del arte y guía oficial de turismo de Canarias, Elisa Falcón, coautora del proyecto junto a Luzbel Armas, explica que “cada parada del itinerario permite reconstruir una parte de la historia femenina de La Laguna, desde las labores agrícolas y domésticas hasta los cuidados, la transmisión de saberes o la participación en la economía local”.

Rigor histórico y sensibilidad social

Falcón añade que “el objetivo es que las personas participantes no solo conozcan datos históricos, sino que puedan emocionarse, reconocerse y comprender cómo estas mujeres, muchas veces anónimas, fueron esenciales en la ciudad que hoy habitamos”. Asimismo, destaca que el enfoque combina rigor histórico y sensibilidad social y que “queremos que cada persona salga de la ruta con una mirada distinta sobre las calles que recorre cada día”.

El proyecto se enmarca en las celebraciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y dialoga con la declaración de 2026 como Año Internacional de la Mujer Agricultora por parte de Naciones Unidas, una iniciativa destinada a reconocer la contribución indispensable, y a menudo ignorada, de las mujeres a los sistemas alimentarios del mundo.

La Laguna, como Ciudad Patrimonio Mundial, incorpora así una perspectiva de género a su programación cultural, reforzando el compromiso municipal con la igualdad y la divulgación del patrimonio.

Un diálogo histórico con los retos contemporáneos

Asimismo, la iniciativa se suma al programa municipal del 8M, impulsado por la concejalía de Igualdad bajo el lema “Mujer tenías que ser. Sí. Lo somos ¿Y?”, y refuerza la apuesta de La Laguna por una cultura patrimonial que dialogue con los retos contemporáneos y que valore la importancia de las mujeres en la memoria colectiva.

La actividad tendrá continuidad en noviembre, coincidiendo con el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. En esa segunda fase, las rutas estarán dirigidas al alumnado y profesorado de Secundaria y Bachillerato de los centros públicos del municipio, ampliando el alcance educativo y social del proyecto.