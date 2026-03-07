El Ayuntamiento felicita a las agrupaciones laguneras por su destacado papel en el Carnaval 2026

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha recibido a una representación de los distintos grupos laguneros que han participado en los concursos y galas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. El acto se ha desarrollado en el Salón de Plenos del Consistorio, en el que también han tomado parte varios concejales y concejalas de la Corporación local.

El primer edil quiso poner en valor “el destacado papel que han tenido nuestras agrupaciones durante los actos de esta edición del Carnaval, sorprendiendo al público asistente y a los jurados de los distintos certámenes y acumulando varios premios de presentación e interpretación”.

“Los galardones no siempre reflejan el esfuerzo y el trabajo que hay detrás de cada candidatura, pero todos los que hemos podido ver en directo las actuaciones sobre el escenario sabemos valorar la calidad de las letras, coreografías y fantasías que han lucido con orgullo nuestros representantes”, agregó el alcalde.

Las agrupaciones presentes en esta recepción oficial del Ayuntamiento de La Laguna han sido las murgas Los Castorcitos, Reconectados, Malcriadas y Marchilongas; el grupo de la tercera edad de Las Nieves; las comparsas Los Valleiros y Los Joroperos (adultas e infantil); y las rondallas Las Valkirias y Orfeón La Paz. También asistió María Ángeles Ramos, representante lagunera en la Gala de Elección de la Reina de los Mayores.