La Laguna emprende el control digital del servicio del agua

El Ayuntamiento de La Laguna y la empresa mixta Teidagua ejecutan el proyecto AquaFuture, una iniciativa para optimizar y hacer más eficiente y sostenible la gestión de los recursos hídricos. La propuesta, que culminará en junio, cuenta con 1,4 millones procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Perte) y los fondos NextGenerationEU. El coste global de la actuación se eleva a 1,7 millones de euros.

Entre las actuaciones previstas en el proyecto destaca la instalación de 6.000 sensores inteligentes en la red de agua potable y saneamiento, un equipamiento que permitirá detectar con la suficiente antelación cualquier fuga en el sistema y ofrecerá datos de consumo en tiempo real.

La redacción de planes de gestión integral, la puesta en marcha de una plataforma de transparencia y de participación ciudadana (con análisis de datos y servicio directo al usuario), así como la implantación de herramientas de inteligencia artificial para estas labores forman parte de las acciones del proyecto. A ello se suman programas de predicción de demanda ante períodos de sequía y mapas predictivos de necesidades con un mes de antelación. Los avances que aporta el desarrollo de AquaFuture incluye la implantación de una red de comunicación inalámbrica de bajo consumo, esencial porque garantizará la conectividad total en todas las zonas urbanas y rurales.

AquaFuture se enmarca en el programa Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para la Digitalización del Ciclo Urbano del Agua, un elemento definido como estratégico «que busca modernizar las infraestructuras hídricas mediante la implementación de tecnologías digitales avanzadas».

En el marco de la presentación de AquaFuture celebrada ayer, el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, se refirió a «un proyecto estratégico muy ambicioso, que viene a sumarse a nuestra política de protección del medio ambiente, la mejora de la gestión de los recursos hídricos y la lucha contra el cambio climático y el reto demográfico».

El regidor lagunero destacó que esta medida «supondrá una modernización significativa de nuestras infraestructuras, de cara a mejorar el control y la gestión del consumo del agua en los hogares laguneros». Además, nos posiciona a la vanguardia en la gestión inteligente del agua, apostando por la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental como pilares fundamentales para garantizar el futuro de este recurso hídrico en nuestro territorio».

El gerente de Empresa Mixta de Abastecimiento y Saneamiento de los municipios de La Laguna y Tacoronte, SA (Teidagua), Braulio Domínguez, señaló durante el acto que «AquaFuture La Laguna supone un impulso en la ruta marcada por la empresa desde hace años, para dotar al ciclo urbano del agua en el municipio de una tecnología que impulse la sostenibilidad hídrica a través de la innovación».

El desarrollo de este proyecto supone un avance fundamental en la optimización de la gestión del servicio de agua, señalaron.