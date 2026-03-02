La Policía Local de La Laguna intercepta un vehículo robado que circulaba a gran velocidad por el entorno de La Verdellada

Agentes de la Policía Local de La Laguna detectaron durante la pasada madrugada a un vehículo circulando a alta velocidad y en sentido contrario por varias calles del entorno de La Verdellada. El coche fue localizado posteriormente estacionado en la calle La Fajana, con dos de sus ocupantes en la vía. Estos, al descubrir la presencia de los agentes, regresan al interior del vehículo y emprenden la huida a gran velocidad por las calles del entorno.

Durante la persecución, realizan maniobras de frenado para provocar el impacto con el vehículo de la Policía Local, hasta que terminan colisionando contra otro coche estacionado, que a su vez provoca desperfectos en una vivienda y otro coche cercano. Estos hechos ocurrieron en el cruce de las calles La Fajana y El Drago.

A partir de ese momento, los tres infractores emprenden la huida a pie, siendo detenidos dos de ellos y pasando a disposición policial, tras ser atendidos por los servicios sanitarios. Un tercer individuo logra huir por el barranco más próximo, pero olvida su dispositivo móvil en el interior del vehículo, con sus datos e información personal, por lo que ya se está procediendo a su identificación y localización.

Los dos agentes responsables del servicio no presentan lesiones graves, aunque sí pequeñas contusiones por el impacto. Poco después, se confirmó que el vehículo implicado en esta huida tenía vigente una denuncia por apropiación indebida.

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna, Badel Albelo, quiso trasladar públicamente su felicitación a los agentes implicados “por la profesionalidad demostrada durante la actuación y por su serenidad y sentido del deber durante una intervención de esta complejidad y riesgo. Esa preparación y compromiso son los que permiten que nuestra ciudad mantenga niveles de bienestar y convivencia que no son fruto de la casualidad, sino del trabajo diario y discreto de quienes nos protegen”.