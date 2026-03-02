La Laguna reivindica la lucha frente a los comportamientos machistas bajo el lema ‘Mujer tenías que ser. Sí. Lo somos ¿Y?’

La Casa de los Capitanes ha acogido este lunes, 2 de marzo, la presentación del cartel y el programa de actos diseñado por la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de La Laguna para conmemorar el Día Internacional de la Mujer (8-M). Esta campaña llevará por lema ‘Mujer tenías que ser. Sí. Lo somos ¿Y?’ y su agenda se desplegará en el municipio a lo largo del presente mes.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, aprovechó esta ocasión para señalar que “en nuestro municipio contamos con 83.732 mujeres censadas por el INE, lo que corresponde a más de la mitad de nuestra población. Esa cifra representa 83.732 motivos de orgullo para no bajar la guardia y seguir combatiendo comportamientos machistas que aún residen en una pequeña parte de nuestra sociedad”.

“Por todo ello, invitamos a la sociedad lagunera a que forme parte de esta agenda que tiene un marcado carácter reivindicativo y educativo, en la que no faltarán actividades culturales y divulgativas, publicaciones, actos deportivos e invitadas de renombre como la escritora y filósofa, Elsa Punset”, aseveró el alcalde.

Por su parte, el concejal de Igualdad del Consistorio, Dailos González, declaró que “a pesar de que vamos sumando cada vez más logros en este ámbito, la celebración del 8-M nos recuerda que todavía tenemos que seguir luchado contra la desigualdad y todas las formas de discriminación. Este trabajo nos incumbe a toda la sociedad, ya que nuestra prosperidad y desarrollo va unida a la presencia activa de las mujeres, en toda su diversidad, así como en las diferentes situaciones culturales, sociales, económicas y políticas”.

El edil también señaló que “las instituciones tenemos que jugar un papel relevante y trabajar desde una perspectiva feminista, un objetivo que desde el Ayuntamiento de La Laguna consideramos prioritario y que en esta ocasión hemos querido materializar a través de nuestra nueva marca La Laguna Feminista”.

“Esta tarea es imposible sin la participación activa de las mujeres de nuestro municipio, a través del refuerzo de órganos como el Consejo de las Mujeres de La Laguna y el desarrollo de proyectos tan importantes como el III Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres, que verá la luz muy pronto”, agregó.

Por último, tomó la palabra la directora gerente de la Fundación Hospitalarias de Tenerife y representante del Consejo de las Mujeres, Carmen Delia Álamo, la cual recalcó el valor que tiene esta campaña y este lema para “continuar luchando por nuestros derechos y por mantener y disfrutar de un lugar en la sociedad que por derecho nos pertenece”.

“Ser mujer es un orgullo y por eso queremos seguir aunando esfuerzos por erradicar la discriminación, la desigualdad y el trato diferencial que nos dan simplemente por el hecho de serlo. Nuestra presencia en estos espacios de participación son una herramienta clave para garantizar una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva, donde todas las mujeres tengamos cabida. La sociedad es y debe ser corresponsable en esta lucha, por lo que las políticas públicas deben dar respuesta a todas nuestras realidades”, agregó Carmen Delia Álamo.

Agenda de actividades

Entre la programación prevista para estos próximos días, destacan actividades como la conferencia ‘Mujeres Extraordinarias’, que se llevará a cabo el 6 de marzo en el convento de Santo Domingo, y que propondrá un recorrido divulgativo por la memoria, el talento y la resiliencia de mujeres canarias que dejaron huella en distintos momentos históricos.

Al día siguiente, será el turno del acto institucional por el 8M del Ayuntamiento de La Laguna, que se desarrollará en la sala de cámara del Teatro Leal. Ya en la jornada del 9 de marzo, será el turno de la ponencia ‘Lo que hemos conquistado y lo que está por venir’, a cargo de la ya mencionada Elsa Punset, una de las voces más reconocidas en el ámbito de la inteligencia emocional y el crecimiento personal en el mundo hispanohablante. Las entradas para este evento ya están disponibles en Tickety.

También es de reseñar otras propuestas confirmadas como el concierto ‘Ellas. In piano’ (7 de marzo), el Festival Impulso Creativo (12 de marzo), la Gala de los Premios del Consejo Municipal de las Mujeres (13 de marzo), la presentación del libro ‘Mujeres que inspiran’ (17 de marzo), la mesa de debate ‘Cine con alma’ (21 de marzo) o la exposición ‘Retrospectiva Fotográfica de IV Urbana La Laguna' (del 23 al 27 de marzo).

El programa completo de esta campaña por el 8-M estará disponible a lo largo de esta semana en la página web del Ayuntamiento de La Laguna y en los perfiles de redes sociales del Consistorio y de la propia concejalía de Igualdad.