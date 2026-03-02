La Laguna recupera la Ruta de la Tapa del Nordeste tras varios años de ausencia

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, a través de su Área de Comercio, recupera en la segunda quincena de marzo la Ruta de la Tapa de la Comarca Nordeste, una iniciativa de dinamización comercial que vuelve a celebrarse tras varios años sin desarrollarse en esta zona del municipio.

La concejal de Comercio, Estefanía Díaz, subraya que “la recuperación de esta ruta supone una apuesta decidida por el nordeste lagunero y por sus establecimientos de restauración”, con el objetivo de generar actividad económica, atraer visitantes y reforzar el tejido empresarial local. Según explica, esta acción se enmarca dentro de una estrategia más amplia de apoyo al comercio de proximidad y al consumo en pueblos y barrios.

La Ruta de la Tapa se celebrará del 16 al 31 de marzo y permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de propuestas gastronómicas elaboradas con producto local y de kilómetro cero, reforzando la identidad y singularidad de Tejina, Valle de Guerra, Punta del Hidalgo y Bajamar. El precio será único: 4 euros por tapa y bebida, fomentando así la rotación entre establecimientos y el recorrido por los distintos núcleos.

La iniciativa está impulsada por el Área de Comercio en colaboración con FAUCA, la Asociación de Empresarios La Laguna Zona Comercial y Volcanic Xpirence, dentro de una línea de trabajo orientada a crear experiencias comerciales atractivas y sostenibles ligadas a la identidad local.

El presidente de La Laguna Zona Comercial, Iván Pérez, destaca que “esta ruta es una oportunidad para visibilizar el talento gastronómico del nordeste y para que los establecimientos trabajen de forma coordinada en beneficio de todo el entorno”, añadiendo que este tipo de acciones incrementan la afluencia de público y consolidan al municipio como referente gastronómico.

Desde el Ayuntamiento se señala que la respuesta inicial del sector está siendo positiva, con numerosos locales ya interesados en participar. En las próximas semanas se dará a conocer el listado definitivo de establecimientos adheridos y la programación completa de la ruta.

Finalmente, la concejal de Comercio recalca que “no se trata solo de promover el consumo, sino de reforzar el sentimiento de pertenencia y el orgullo por una comarca que combina tradición, paisaje, producto local y autenticidad”, apostando por un modelo de desarrollo comercial sostenible y construido de la mano del sector.

El Ayuntamiento anima a los establecimientos de restauración y hostelería del nordeste lagunero a formalizar su inscripción antes del 15 de marzo, con el objetivo de consolidar esta ruta como una cita gastronómica de referencia en el calendario municipal.