La Laguna programa reuniones con colectivos vecinales para exponer los presupuestos de 2026

La concejalía de Hacienda y Servicios Económicos del Ayuntamiento de La Laguna iniciará en el mes de marzo una ronda de reuniones con entidades y colectivos ciudadanos para darles a conocer las principales líneas de financiación que conforman los presupuestos generales del Consistorio para el presente ejercicio 2026, que se aprobaron en pleno a finales de diciembre del pasado año y entraron en vigor el pasado 13 de febrero, cuando se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, recordó que “el objetivo de estos encuentros, que se pusieron en marcha por primera vez hace dos años, es aportar transparencia a la gestión de esta Corporación local, dando a conocer las inversiones destacadas que atañen a cada núcleo vecinal. Otro propósito que persigue esta medida es poder recabar propuestas y sugerencias de la población sobre actuaciones y proyectos concretos, para que tomen conocimiento las distintas áreas implicadas”.

Por su parte, la concejala lagunera de Hacienda, Paqui Rivero, informó de que el primer encuentro se desarrollará el martes 17 de marzo, en el Centro Ciudadano de San Matías II. La siguiente cita será dos días después en Tejina, y las otras dos fechas ya confirmadas son el 24 y el 26 de marzo, en los centros ciudadanos de Punta del Hidalgo y Princesa Yballa, respectivamente. En todos los casos, el horario será de 17:30 a 19:30 horas. “Aún no hemos cerrado la agenda de reuniones, ya que seguimos recibiendo solicitudes y estamos a la espera de confirmar más horarios y sedes”, aclaró la edil.

El presupuesto del Ayuntamiento de La Laguna para este año 2026 alcanza los 218.644.217 euros, un 4% más respecto al último ejercicio. En lo que se refiere a las distintas concejalías del Consistorio, este proyecto de presupuestos generales dota a Bienestar Social con más de 26 millones de euros, lo que supone un 12% del presupuesto global. En materia de vivienda, a los 5,4 millones de euros de inversión directa contemplados en el presupuesto municipal se suman los 11,5 millones de euros (un 48% más que en 2025), recogidos en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Muvisa.

Por otro lado, destaca también Servicios Municipales como el área con mayor dotación económica del Ayuntamiento. Con 38.978.141 euros, representa un 18% del presupuesto municipal, lo que supone un incremento del 8,29% respecto al anterior ejercicio.