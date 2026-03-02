La Laguna pasea con Walk & Talk 2026 y refuerza su apuesta por el producto local y la sostenibilidad

La Laguna presenta una nueva edición de Walk & Talk, el consolidado programa municipal de senderismo cultural y lingüístico que en 2026 celebra su sexta convocatoria con un total de 15 actividades distribuidas entre los meses de marzo y octubre.

La iniciativa, que realiza el área de Turismo que dirige Estefanía Díaz mantiene su esencia como espacio de convivencia entre personas de diferentes edades, orígenes y lenguas, combinando rutas de naturaleza y patrimonio con dinámicas de intercambio de idiomas, siempre bajo la supervisión de profesionales de la educación ambiental y el turismo activo.

La concejal de Turismo, Estefanía Díaz, destaca que “Walk & Talk es una herramienta estratégica para proyectar la identidad de La Laguna como destino diverso, sostenible y abierto al mundo. No hablamos solo de rutas, sino de generar comunidad, fomentar el diálogo intercultural y poner en valor nuestros paisajes, nuestra historia y nuestra gente”.

La programación comenzará el 15 de marzo con La Laguna Sunset en Mesa Mota, dentro de la modalidad Taste Edition, y continuará el 28 de marzo con Stars, Constellations and Myths en la Mesa de Tejina. En abril están previstas World Heritage Gem el 2 de abril en el casco histórico, Biosphere Reserve el 11 de abril en Anaga y Ocean Exploration el 25 de abril en Punta del Hidalgo.

La Laguna continuará el calendario con The Old Path el 16 de mayo entre La Laguna y Tegueste, The Secret History el 13 de junio en Bajamar, Pirates of the City el 2 de julio en La Laguna, A Natural Wonder el 25 de julio en Anaga y Ancient Mountains el 22 de agosto entre Carboneras y Punta del Hidalgo.

En septiembre se desarrollarán Japan Laguna el 9 de septiembre en La Laguna, Night Walk el 18 de septiembre en las montañas laguneras, Anaga Legends el 19, Mysteries and Legends el 23 de septiembre en el casco histórico y The Guanche Taste of Anaga el 3 de octubre en Anaga.

Por su parte, Javier González, guía oficial de turismo y responsable de Tivity, señala que “Walk & Talk permite descubrir La Laguna desde una mirada activa y participativa. Caminamos, compartimos idiomas y experiencias, y creamos conexiones reales entre quienes viven aquí y quienes nos visitan, siempre con el territorio como protagonista”.

La edición 2026 consolida la modalidad Taste Edition, con rutas que incluirán degustaciones y posibles visitas a productores locales y bodegas del municipio, así como la Lite Edition, con itinerarios más reducidos y compatibles con la jornada laboral, de hasta dos horas de duración.

“Desde La Laguna queremos seguir avanzando hacia un modelo turístico que genere impacto positivo en el territorio. Con la Taste Edition reforzamos el vínculo entre turismo y sector primario, apoyando el producto de kilómetro cero y visibilizando el trabajo de nuestros productores locales”, subraya Estefanía Díaz.

La edil añade que “hemos diseñado una programación accesible, con niveles bajos y medios de dificultad, pensada para que cualquier persona pueda participar. Además, fomentamos el uso del transporte público para acudir a los puntos de encuentro, alineando el programa con los objetivos de sostenibilidad y con una movilidad más responsable”.

La Laguna reafirma así su apuesta por un turismo de calidad, inclusivo y sostenible, con actividades gratuitas, plazas limitadas a un máximo de 20 personas por ruta y dirigidas a todo tipo de públicos sin límite de edad. Las inscripciones se abrirán dos semanas antes de cada actividad a través de la web de Tivity Canarias, donde se podrá consultar toda la información detallada del programa 2026.