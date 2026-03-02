La Laguna y el Comisionado de Transparencia refuerzan su cooperación en materia de evaluación y accesibilidad a la información
El alcalde del Consistorio, Luis Yeray Gutiérrez, ha mantenido un encuentro con Noelia García para analizar los retos actuales y posibles mejoras a aplicar en este ámbito de gestión.
La Comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Noelia García, realizó el pasado viernes, 27 de febrero, una visita institucional al Ayuntamiento de La Laguna, donde fue recibida por el alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, con el objetivo de fortalecer la cooperación en materia de transparencia y buen gobierno. También participó en la reunión la concejala Presidencia y Planificación del municipio, Carla Cabrera.
Durante el encuentro, ambas instituciones abordaron los retos actuales en la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y derecho de acceso a la información, así como las oportunidades de mejora en los procedimientos internos.
Luis Yeray Gutiérrez señaló que “estas reuniones nos ayudan a contextualizar los recientes avances que hemos logrado en materia de transparencia y acceso universal a la información y a analizar los campos de trabajo en los que podemos seguir evolucionando para facilitar cualquier trámite o consulta ciudadana”.
La comisionada destacó la importancia de mantener una relación cercana y de acompañamiento con las administraciones locales. “Nuestro objetivo es acercar el Comisionado a las entidades públicas, acompañarlas y ayudarlas en sus procesos de evaluación de la transparencia. No se trata solo de supervisar, sino de colaborar activamente con los ayuntamientos para que puedan mejorar sus indicadores y ofrecer una información más clara y accesible a la ciudadanía”, señaló Noelia García.
Asimismo, subrayó que los ayuntamientos desempeñan un papel esencial por ser la administración más próxima a la ciudadanía y que la colaboración institucional es clave para consolidar una cultura de transparencia real y eficaz en Canarias.
La visita se enmarca en la agenda institucional del Comisionado para reforzar la coordinación con las administraciones públicas del Archipiélago y promover buenas prácticas en materia de transparencia.
