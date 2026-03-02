La Laguna celebra su Carnaval Cultural con una gran participación popular

El Ayuntamiento de La Laguna ha podido celebrar este sábado la programación de su Carnaval Cultural, después de que las inclemencias meteorológicas obligaran a cancelar los actos previstos para el viernes.

Durante la mañana, la lluvia obligó a modificar buena parte de las actividades previstas en la Gran Fiesta Pirata del carnaval infantil. No pudieron desplegarse los castillos hinchables y las atracciones, pero en cambio sí que pudieron celebrase en el escenario de la plaza del Cristo las actuaciones de los grupos infantiles Bambas, Joroperos y Ballet Dance. Ya por la tarde la climatología dio una tregua y los actos previstos se realizaron con normalidad y una notable participación popular.

“La Laguna tenía muchas ganas de su Carnaval Cultural, y afortunadamente hoy nuestras calles han podido vivir una jornada festiva muy vinculada a nuestra tradición”, expresó el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, recordando que “los grupos del Carnaval son los grandes protagonistas de estas jornadas”.

En esta misma línea, el concejal de Cultura, Adrián del Castillo, ha agradecido “la implicación personal de los grupos participantes, que han hecho un esfuerzo especial para celebrar esta jornada tan esperada y que tanta vinculación tiene con el antiguo carnaval lagunero”.

A las 17:00 horas partía desde el Orfeón La Paz el tradicional pasacalles por el centro de la ciudad, con una amplia presencia de agrupaciones musicales que animaron el ambiente con sus cánticos y tonadas para terminar en el ya clásico Encuentro de Rondallas en el Teatro Leal. Además de la rondalla anfitriona del Orfeón La Paz, participaron los grupos Agrupación Gran Tinerfe, Mamel’s, Las Valkirias, Los Aceviños, Peña del Lunes 1965 y la Masa Coral Tinerfeña.

Desde las 19:00 horas, la plaza del Cristo acoge una nueva edición de la Noche de Carnaval, Son y Vinos, una propuesta que regresa tras el éxito del año pasado y que combina los caldos canarios con la música tradicional cubana. En este marco actuarán el grupo Septeto Palmero y Virginia Guantanamera acompañada por la Orquesta El Bembé.

De forma paralela, y también la noche del sábado, la murga Bambones celebra su cláscio encuentro anual en el barrio de El Cardonal, donde desde las 20:30 horas estaba prevista la actuación de las murgas Bambas, Irónicos y Burlonas, además de los propios Bambones, en la plaza de la parroquia de Santa María Madre de Jesús.

Jornada del domingo

El Carnaval Cultural continúa en la mañana del domingo con la Apoteosis del Carnaval, un recorrido que tuvo lugar entre la plaza de la Concepción y la plaza del Cristo y en el que participarán las comparsas y murgas del municipio, tanto infantiles como adultas. Entre las agrupaciones asistentes destacan Joroperos, quienes este año han obtenido el tercer premio Ritmo y Armonía, y Valleiros, reconocidos con el accésit en la misma categoría.

También tomarán parte las comparsas Río Orinoco, Las Marchilongas, Los Castorcitos, Joroperos Infantiles, las murgas Marchilongas, Los Cartorcitos, Bambas y Bambones, las escuelas de baile En Paralelo Danza y Ballet Dance, la Batucada de la Universidad de La Laguna, y Las Celias.

La programación continuará a partir de las 15:00 horas con una de las grandes novedades de esta edición: un renovado Entierro de la Sardina, cuyo cortejo partirá desde la plaza del Hermano Ramón y avanzará hasta la plaza del Cristo por la calle Viana, recuperando así un espíritu más participativo y cercano al público.

Noticias relacionadas

La clausura del fin de semana festivo llega con el Gran Baile de Máscaras, en el que actuaron la orquesta Nueva Línea, King África, K-Narias y Caracas Latin Brothers. La música finalizará a las 20:00 horas, coincidiendo con la quema de la sardina.