La Laguna acoge la primera jornada de ‘Deporte y Diversidad’ para promover la inclusión y el respeto en el deporte

El Organismo Autónomo de Deportes, en colaboración con la Asociación Equidades Canarias, organiza la primera jornada de ‘Deporte y Diversidad’ en La Laguna, que nace con el objetivo de fomentar espacios deportivos inclusivos, seguros y participativos, donde el deporte actúe como herramienta de convivencia y respeto. La cita tendrá lugar el próximo 7 de marzo, de 9:00 a 14:00 horas, en el pabellón Islas Canarias, en Finca España. Se trata además de una iniciativa enmarcada dentro de las acciones vinculadas al Día Internacional contra la LGTBIQAfobia en el deporte.

El presidente del OAD lagunero, Badel Albelo, aseguró que “el deporte debe ser un espacio seguro donde todas las personas se sientan respetadas y libres para participar. Con esta jornada queremos dar un paso más hacia un modelo deportivo basado en la inclusión, la convivencia y los valores que promovemos desde el Consistorio”.

Asimismo, el concejal de Igualdad y LGBTI+, del Ayuntamiento, Dailos González, remarcó que “La Laguna, con esta nueva iniciativa, demuestra su compromiso por seguir fomentando la tolerancia, la inclusión y el respeto a la diversidad en todos los ámbitos de la vida, poniendo el foco en el deporte como un canal perfecto para la difusión de estos valores fundamentales”.

Por su parte, el presidente de la Asociación, Alekai HI, subrayó que “la idea de la iniciativa es sencilla: acudir, integrarse en el juego y compartir pista con el resto de los participantes en un entorno de convivencia. La invitación es abierta a todas las categorías de la base y a cualquier persona que quiera acompañarnos. Que el deporte una y que todas las voces cuenten”.

Durante la mañana habrá estaciones deportivas de fútbol, baloncesto y voleibol, dinamizadas por diferentes equipos para que todas las personas puedan jugar, aprender y compartir de manera inclusiva y diversa, en un ambiente de respeto y convivencia. Además, habrá una dinamización por parte de una asociación juvenil que desarrollará una labor educativa y formativa, explicando la importancia de crear estos espacios dentro del ámbito deportivo.

Noticias relacionadas

El evento concluirá con una breve lectura colectiva en la que se pondrá en valor la necesidad de conmemorar esta jornada, así como el agradecimiento a las entidades colaboradoras y participantes.