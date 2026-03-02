La Laguna acoge un encuentro nacional sobre competencias STEAM y metodologías educativas innovadoras

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Educación, ha recibido al profesorado participante en el proyecto “Competencia STEAM en espacios educativos innovadores”, una iniciativa que reúne a docentes de distintos puntos del territorio nacional con el objetivo de compartir experiencias en torno al desarrollo de competencias STEAM y la implantación de metodologías educativas innovadoras.

La jornada contó con la presencia de profesorado procedente de centros educativos de Madrid, Murcia, Badajoz y Huesca, que se desplazaron hasta el municipio para conocer de primera mano experiencias vinculadas a la innovación pedagógica y al uso de espacios educativos adaptados a los nuevos retos formativos.

El concejal de Educación, Sergio Eiroa, destacó que “para La Laguna es un orgullo poder acoger este tipo de iniciativas que sitúan a nuestro municipio en el mapa de la innovación educativa. El intercambio de experiencias entre docentes enriquece al conjunto de la comunidad educativa y fortalece la calidad del sistema formativo”.

El encuentro permitió generar un espacio de intercambio profesional en el que se abordaron estrategias didácticas centradas en el fomento de las competencias científicas, tecnológicas, artísticas y matemáticas, así como la integración de metodologías activas que promueven el aprendizaje significativo y el pensamiento crítico del alumnado.

Eiroa subrayó además que “las competencias STEAM son fundamentales para preparar al alumnado ante los desafíos del presente y del futuro. Apostar por metodologías innovadoras y por espacios educativos adaptados a estas dinámicas es invertir en una educación más inclusiva, creativa y conectada con la realidad social y tecnológica”.

La jornada obtuvo una valoración muy positiva por parte de los participantes, quienes destacaron tanto la calidad del intercambio profesional como la oportunidad de conocer de cerca el patrimonio cultural de Canarias, integrando así el aprendizaje pedagógico con el contexto histórico y cultural del municipio.

Desde el Ayuntamiento se quiso expresar un agradecimiento especial al Colegio Lagunero Fernando III El Santo, cuya implicación y coordinación han hecho posible este encuentro, facilitando además la colaboración institucional necesaria para su desarrollo.

Noticias relacionadas

Con iniciativas como esta, el área de Educación reafirma su compromiso con la innovación pedagógica, la cooperación entre territorios y el fortalecimiento de redes profesionales que contribuyan a mejorar la calidad educativa en el municipio.