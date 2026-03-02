Ni zona deportiva ni espacio de ocio: se confirma que el cuartel del Cristo va camino de un centro sociosanitario

Se confirma que el entorno de la plaza del Cristo va camino de convertirse en el gran centro sociosanitario del Área Metropolitana. El Cabildo de Tenerife anunció este lunes que ya se está trabajando en el plan director que definirá la zona que hoy ocupa el acuartelamiento, donde tiene previsto construir la referida instalación para personas mayores y con discapacidad y ampliar la calle Cañaveral. Se trata de una infraestructura que ya había sido anunciada, pero sobre la que el Ayuntamiento de La Laguna y su alcalde, Luis Yeray Gutiérrez (PSOE), mantenían algunas reticencias y la esperanza de volver a la idea inicial de crear allí un recinto de carácter multifuncional, lúdico y de ocio.

La institución insular se pronunció sobre el centro sociosanitario tras un encuentro celebrado entre la presidente tinerfeña, Rosa Dávila (CC), y el alcalde lagunero en el que abordaron «proyectos estratégicos» para el municipio. El anterior no fue el único asunto destacado. La carretera entre Tejina y Bajamar tuvo su cuota de protagonismo. A este respecto, Dávila afirmó que el Cabildo «está trabajando en su mejora con una inversión de casi 30 millones de euros» y que llevará consigo el acerado, y precisó que el Ayuntamiento está dispuesto a colaborar en la creación de un camino peatonal para garantizar la seguridad. Está previsto que cuente con aceras. Se trata de una vía que en el transcurso de años ha sido objeto de anuncios y propuestas que no han cristalizado.

Carretera de la Mesa Mota

No menos relevantes son los planes con la carretera de la Mesa Mota, una de las que muestran un peor estado en el municipio. «La cesión de la Mesa Mota nos confirma que en el próximo mes estaremos en disposición de poder licitar esta obra tan necesaria, no solo de acceso, sino también con su acerado, en un entorno natural que hemos protegido ambas instituciones», aseguró Gutiérrez.

Según los datos aportados tras el encuentro, otro de los temas principales fue la carretera de Valle de Tabares, «que arranca en breve», y las mejoras en las vías paralelas a la autopista del Norte (TF-152 y TF-235), «donde el Cabildo de Tenerife va a ejecutar mejoras significativas».

La reunión de este lunes se enmarca dentro de la ronda de encuentros entre el Cabildo y los ayuntamientos iniciada con el objetivo de establecer líneas de trabajo para afrontar de forma conjunta las necesidades. En opinión de Dávila, la reunión fue «muy productiva». «Hemos puesto sobre la mesa proyectos que ya tenemos en marcha y que van caminando, como los fundamentales de carretera en La Laguna y de mejora de la movilidad», sostuvo. Por su parte, Luis Yeray Gutiérrez consideró que «ambas instituciones han abordado grandes temas de interés, no solo para continuar con las actuaciones actuales, sino también para consolidar un compromiso mutuo de cara al futuro».