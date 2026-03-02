El Banco de España escoge nuevamente a La Laguna para la celebración del Global Money Week en Tenerife

La Laguna se convertirá, por tercer año consecutivo, en la única sede de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que acogerá la campaña internacional Global Money Week, un evento formativo impulsado por la Red Internacional de Educación Financiera y el Banco de España, cuyo objetivo es educar a los más jóvenes en materias básicas de gestión de recursos y ahorro económico.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, agradeció a las entidades organizadoras esta apuesta por el municipio y destacó la implicación del Foro Económico y Social para que este evento salga adelante y centenares de alumnas y alumnos laguneros puedan acceder nuevamente a estos conocimientos valiosos que pueden marcar su presente y su futuro.

El director técnico del FES lagunero, Jordi Bercedo, avanzó que esta edición, que llevará por lema ‘Habla de dinero. Es de buena educación’, se pondrá en marcha el 16 de marzo, a partir de las 9:30 horas, en el IES Marina Cebrián de Taco. La siguiente sesión formativa está prevista en el IES Pérez Minik, el 18 de marzo, a partir de las 9:00 horas.

Bercedo también avanzó que, al igual que en ediciones anteriores, “estamos trabajando para cerrar una tercera y última fecha con otro centro educativo lagunero, que confirmaremos próximamente y daremos a conocer por los distintos canales de comunicación del Ayuntamiento y el propio Foro”.

Los participantes de estos eventos podrán adquirir nociones sobre una adecuada gestión de los recursos económicos, la importancia de adoptar un enfoque responsable e informado de las finanzas personales, la protección de los bienes propios y los riesgos potenciales monetarios a los que se enfrentan los jóvenes en la actualidad.

La Global Money Week cumple este año 14 años de trayectoria y, entre las trece ediciones anteriores, ha llegado a más de 60 millones de niños y jóvenes de 176 países de todo el mundo.

Noticias relacionadas

El Foro Económico y Social de La Laguna tiene previsto complementar esta acción con jornadas financieras especializadas en otros sectores de la población, como es el caso de los mayores. Todas estas acciones buscarán contribuir a la sostenibilidad social, económica, medioambiental y financiera de la ciudadanía.