El Ayuntamiento de La Laguna ampliará la red de agua regenerada de la depuradora de Punta del Hidalgo

El Ayuntamiento de La Laguna y la empresa mixta Teidagua se encuentran ejecutando trabajos de renovación integral de la red de saneamiento instalada en la calle Océano Índico, que presta servicio actualmente al núcleo costero de Punta del Hidalgo. El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, visitaron recientemente este entorno para comprobar el avance de las obras, que coincide con el reasfaltado de esta vía principal por parte de la concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Consistorio.

El primer edil del municipio explicó que “hemos querido aprovechar la apertura de la vía y el levantamiento de la antigua capa de asfalto para revisar todas estas canalizaciones y sustituir las conexiones que presentan signos de deterioro estructural, que puedan suponer en un futuro un riesgo potencial de rotura o colapso u otras incidencias asociadas a averías y filtraciones”.

Por su parte, el gerente de Teidagua, Braulio Domínguez, señaló que “estas intervenciones están contempladas en el Sistema del Distrito Norte del Plan Director y el Plan de Inversiones diseñado por la empresa, cuyo objetivo es renovar la Red de Saneamiento de la zona”.

La actuación ha consistido en la instalación de 60 metros de nuevo colector con un diámetro de 400 milímetros, paralelo al anterior, de forma que nunca se produzcan cortes e interrupciones del servicio de alcantarillado ya que, una vez ejecutadas las actuaciones, el antiguo colector quedará inoperativo mediante bypass, derivando los caudales hacia las nuevas conexiones.

Por otro lado, está prevista la reposición de distintas acometidas y se ha aprovechado para instalar 60 metros de tubería de un diámetro de 160 milímetros, para ampliar el alcance actual de la Red de Agua Regenerada.

La empresa mixta Teidagua explicó que el antiguo colector ubicado en esta calle Océano Índico acumulaba una antigüedad de más de veinte años, lo cual evidenciaba la necesidad de esta intervención, que redundará en un mejor servicio para la ciudadanía local y visitante de Punta del Hidalgo.