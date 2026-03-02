Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Apoteosis del Carnaval da todo el protagonismo a los grupos laguneros

La recuperación del Entierro de la Sardina y el Gran Baile de Máscaras ponen el colofón al Carnaval Cultural.

El Carnaval Cultural de La Laguna culmina con la Apoteosis del Carnaval.

El Carnaval Cultural de La Laguna culmina con la Apoteosis del Carnaval. / El Día

El Día

El Día

El Carnaval Cultural de La Laguna culmina este domingo su programación con la Apoteosis del Carnaval, la gran exhibición festiva en el que todo el protagonismo recae los grupos laguneros; la recuperación del Entierro de la Sardina, una tradición que regresa al calendario lagunero después de más de cuatro décadas; y el Gran Baile de Máscaras del Carnaval. Se pone así el colofón a una edición que empezó marcada por la lluvia pero que finalmente ha podido celebrarse con toda su vistosidad en las calles del casco de la ciudad.

Tanto el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, como el concejal de Cultura, Adrián del Castillo, han celebrado que finalmente “la ciudad haya vivido dos jornadas muy participativas, con una demostración del gran talento que tienen nuestros grupos y de su capacidad para conectar con el público”.

Precisamente, este domingo la ciudad vivió durante la mañana el encuentro con los grupos más representativos, con la celebración de la Apoteosis del Carnaval, en el que comparsas y murgas infantiles y adultas recorrieron las calles del casco entre la plaza del Cristo y la plaza de La Concepción ante las numerosas personas congregadas.

A primera hora de la tarde el cortejo del Entierro de la Sardina partía desde la plaza del Hermano Ramón y recorría la calle Viana hasta la plaza del Cristo, para ser quemada ya al anochecer, tras la celebración del Gran Baile de Máscaras, que contaba con las actuaciones de la orquesta Nueva Línea, King África, K-Narias y Caracas Latin Brothers.

La Laguna pasea con Walk & Talk 2026 y refuerza su apuesta por el producto local y la sostenibilidad

La Laguna reivindica la lucha frente a los comportamientos machistas bajo el lema ‘Mujer tenías que ser. Sí. Lo somos ¿Y?’

La Apoteosis del Carnaval da todo el protagonismo a los grupos laguneros

La Policía Local de La Laguna intercepta un vehículo robado que circulaba a gran velocidad por el entorno de La Verdellada

La Laguna celebra su Carnaval Cultural con una gran participación popular

El Banco de España escoge nuevamente a La Laguna para la celebración del Global Money Week en Tenerife

El Ayuntamiento de La Laguna ampliará la red de agua regenerada de la depuradora de Punta del Hidalgo

La Laguna acoge un encuentro nacional sobre competencias STEAM y metodologías educativas innovadoras
