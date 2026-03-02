La Apoteosis del Carnaval da todo el protagonismo a los grupos laguneros

El Carnaval Cultural de La Laguna culmina este domingo su programación con la Apoteosis del Carnaval, la gran exhibición festiva en el que todo el protagonismo recae los grupos laguneros; la recuperación del Entierro de la Sardina, una tradición que regresa al calendario lagunero después de más de cuatro décadas; y el Gran Baile de Máscaras del Carnaval. Se pone así el colofón a una edición que empezó marcada por la lluvia pero que finalmente ha podido celebrarse con toda su vistosidad en las calles del casco de la ciudad.

Tanto el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, como el concejal de Cultura, Adrián del Castillo, han celebrado que finalmente “la ciudad haya vivido dos jornadas muy participativas, con una demostración del gran talento que tienen nuestros grupos y de su capacidad para conectar con el público”.

Precisamente, este domingo la ciudad vivió durante la mañana el encuentro con los grupos más representativos, con la celebración de la Apoteosis del Carnaval, en el que comparsas y murgas infantiles y adultas recorrieron las calles del casco entre la plaza del Cristo y la plaza de La Concepción ante las numerosas personas congregadas.

Noticias relacionadas

A primera hora de la tarde el cortejo del Entierro de la Sardina partía desde la plaza del Hermano Ramón y recorría la calle Viana hasta la plaza del Cristo, para ser quemada ya al anochecer, tras la celebración del Gran Baile de Máscaras, que contaba con las actuaciones de la orquesta Nueva Línea, King África, K-Narias y Caracas Latin Brothers.