El colectivo ciclista de La Laguna exige carriles independientes y no bicis pintadas en el asfalto

«Pintar bicis en medio de la calzada no aumentará la movilidad ciclista en el municipio». Lo dicen Tenerife por la Bici y el Club Ciclista Ciprés, que discrepan con las últimas decisiones adoptadas por el Ayuntamiento de La Laguna en esta materia. Su posicionamiento surge después de que el pasado 1 de febrero el consistorio anunciase que está trabajando en la ampliación de la red de carriles ciclables, tras lo que se reunieron con el concejal de Movilidad Sostenible, Domingo Galván.

Para entender el problema hay que precisar que, pese a su denominación similar, los carriles ciclables y los carriles bici no son lo mismo. Estos últimos se refieren a vías exclusivas separadas del resto del tráfico, mientras que los primeros forman parte de un concepto más amplio y que pasa por la coexistencia de vehículos a motor y bicicletas. En concreto, su implantación en La Laguna llegó de la mano del pintado de bicis sobre el asfalto. Y ahí está la explicación a la crítica de los referidos colectivos ciclistas.

Según los datos planteados por el Ayuntamiento lagunero a inicios del pasado mes, la intención es seguir apostando por los carriles ciclables, mientras que la segregación –que supone también unos costes más elevados– queda como un plan más a futuro. Tenerife por la Bici y el Club Ciclista Ciprés no están de acuerdo con esta decisión. «La medida ya se aplicó en 2017 y no incrementó el número de ciclistas ni la seguridad de estos en las calles», manifiestan estas organizaciones.

Colectivos

Uno y otro colectivo tienen su trayectoria. Tenerife por la Bici se ha convertido de unos años a esta parte en interlocutor con las administraciones en defensa de la movilidad ciclista y ha tenido una particular presencia en La Laguna. No en vano, su líder, Paco Roda, fue el máximo responsable de la Asociación de Vecinos Casco Histórico. Por su parte, el Club Ciclista Ciprés está dirigido por Juan Marrero.

«Lo cierto es que falta poco más de un año para la finalización del mandato y hasta la fecha no se ha realizado medida alguna de mejora de la movilidad ciclista en el municipio», lamentan. «Y la actuación anunciada va a generar un gasto cuyo resultado va a tener, a nuestro juicio, impacto cero respecto del aumento del uso de la bicicleta en La Laguna», añaden sobre la situación actual.

Frente a esta propuesta, los colectivos reafirman su compromiso con la hoja de ruta acordada en la primera Mesa de la Bicicleta de La Laguna (MEBILL), celebrada en 2024. Aquel encuentro apostó por materializar los seis principales itinerarios que conforman la Red Básica Municipal de Carriles Bici. Este planteamiento enlaza con el desarrollo del capítulo de movilidad ciclista incluido en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de La Laguna, aprobado por la Junta de Gobierno Local en 2023, y con el programa técnico redactado en 2020 para la conformación y jerarquización de la red ciclista municipal.

Segunda mesa

Tras la celebración de la primera MEBILL, los colectivos solicitaron la convocatoria de una segunda mesa, con carácter monográfico, centrada en el impulso del Itinerario 2, que conecta el casco histórico con el Campus de Guajara. Según apuntan, se trata del proyecto más avanzado de los seis ejes estructurantes previstos.

Las asociaciones reclaman ahora que se convoque esa segunda MEBILL y se actualice y ejecute el proyecto constructivo del Itinerario 2. «Mientras tanto, las diferentes unidades municipales y del ámbito del Cabildo podrían ir informando los proyectos de ejecución de los cinco itinerarios restantes, para su desarrollo en el próximo mandato», expresan los colectivos, que también abogan por la implantación de un sistema público de alquiler de bicis eléctricas que facilite salvar el desnivel existente entre Guajara y el casco histórico. «De lo contrario, la ruta ciclable sería atractiva para bajar, pero subir la cuesta sería un importante factor desincentivador del uso cotidiano de la bicicleta», indican.

Para financiar estas actuaciones, las asociaciones señalan la posibilidad de recurrir a fondos europeos –como los vinculados a estrategias de desarrollo local– y recuerdan que el Gobierno de Canarias concedió una partida de 700.000 euros para la implantación de un sistema público de alquiler de bicicletas que fue devuelta a comienzos del presente mandato.