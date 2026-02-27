El conflicto sindical se reaviva en la Policía Local de La Laguna: exigen cantidades económicas pendientes y más medios

Nuevo episodio en el eterno conflicto entre los sindicatos de la Policía Local de La Laguna y el Ayuntamiento. La Asociación Sindical Independiente de Policías de las Administraciones Locales de Canarias-Confederación de Seguridad Local y Autonómica (Asipal-CSLA) exige el abono de cantidades pendientes de cobro por los agentes y la dotación de medios materiales, al tiempo que amaga con la «adopción de nuevas medidas sindicales». Por su parte, el grupo de gobierno local (PSOE-CC) afirma que los anteriores y otros problemas se encuentran actualmente en vías de solución.

Asipal-CSLA y otras centrales sindicales mantienen desde hace años un conflicto guadianesco con el consistorio. El patrón se repite en cada caso: realizan una demanda principal en torno al aspecto económico y añaden otras reivindicaciones sobre medios e instalaciones, tras lo que el Ayuntamiento responde con el trabajo realizado o en desarrollo. Las partes se citan, acaban llegando a un acuerdo y el asunto desaparece.

En el anterior choque, a mediados del pasado año, el gobierno local recordó que el cuerpo había recibido «incrementos retributivos superiores al 30%» y el establecimiento del «turno 6 por 6», por el que los agentes trabajan dos mañanas, dos tardes y dos noches, para a continuación librar seis días. En esta nueva ocasión, el Área de Seguridad Ciudadana se refiere a los trámites que están en marcha.

«Profunda preocupación»

Un comunicado de Asipal recoge la «profunda preocupación y malestar» ante «la alarmante situación que continúa sufriendo la plantilla policial del municipio, caracterizada por la falta de medios materiales, la insuficiencia de recursos humanos y, especialmente, el reiterado incumplimiento de los compromisos adquiridos por el grupo de gobierno municipal». También lamenta que, «a pesar de la propaganda del Ayuntamiento, la desidia sigue instalada en el Área de Seguridad Ciudadana, siendo incapaces de dotar de uniformidad a los agentes desde 2018, de adquirir vehículos policiales, de tramitar expedientes de abono y de tener una comisaría de policía medianamente digna».

Asipal ve «especialmente grave» que los incumplimientos se produzcan pese a las manifestaciones públicas realizadas por el concejal de Seguridad, Badel Albelo, «quien afirmó que las cantidades pendientes se abonarían en cuestión de meses». Y agrega: «Lejos de cumplirse lo anunciado, la realidad es que los agentes continúan esperando el reconocimiento y pago de derechos económicos ya devengados, lo que supone no solo un perjuicio económico para los profesionales, sino también una evidente falta de respeto institucional hacia el colectivo».

A lo anterior suman que el parque móvil policial «se encuentra cada día más mermado» y la «falta de diálogo efectivo». «Esta ausencia de interlocución política contrasta con los mensajes públicos de compromiso y voluntad de entendimiento trasladados desde el propio Ayuntamiento», se quejan en un comunicado en el que concluyen pidiendo el «abono urgente» de todas las cantidades adeudadas correspondientes a 2024 y 2025, la dotación de medios materiales suficientes y una reunión con representantes municipales. «De persistir esta situación de incumplimientos y falta de voluntad política, no se descarta la adopción de nuevas medidas sindicales en defensa de los derechos de los profesionales y de la dignidad del servicio público», remachan.

«Problema imprevisto»

Desde la otra orilla, y consultado el equipo de gobierno sobre las críticas de Asipal, el Área de Seguridad Ciudadana indica que la demora en el pago de las horas extra atrasadas se ha debido a «un problema imprevisto de reestructuración del personal», del que afirma que ya se ha corregido y que en los próximos meses estarán al día. «En cualquier caso, se han seguido tramitando las nocturnidades y el resto de los complementos sin demora alguna», mantiene.

Seguridad sostiene que el contrato de taller de vehículos ya ha sido adjudicado, «de manera que los vehículos que se encuentran averiados se irán reparando y reincorporando al servicio progresivamente». Además, las previsiones del Área pasan por que en verano se amplíe la flota con más unidades y que posteriormente se sumen cuatro vehículos adicionales del Cabildo de Tenerife. «En cualquier caso, en ningún momento la buena marcha del servicio se ha visto afectada por problemas de dotación en el parque móvil», apostilla el consistorio, que añade que los nuevos uniformes se encuentran en proceso de contratación.