El Teatro Leal recibe a Jay-Jay Johanson, una de las figuras más singulares del pop contemporáneo europeo

El Teatro Leal acoge este viernes, 27 de febrero, a las 20:30 horas, el concierto del artista sueco Jay-Jay Johanson, una de las figuras más singulares del pop contemporáneo europeo. Con la gira ‘Whiskey 1996-2026’, Johanson celebra el treinta aniversario de su álbum debut, un trabajo que le llevó a ser una de las figuras más reconocibles de la electrónica europea.

En esta única cita en Canarias, el artista revisitará ‘Whiskey’, el disco con el que demostró que la música electrónica y el trip-hop también pueden ser emocionales. Con toques de jazz y un inconfundible estilo melancólico, Johanson promete conquistar al público con temas como ‘It Hurts Me So’, ‘So Tell the Girls That I Am Back in Town’ o ‘She’s Always in My Hair’.

Desde su irrupción a mediados de los noventa, el sueco Jay-Jay Johanson (Skara, 1968) se ha consolidado como una de las figuras más inasibles y sofisticadas de la música europea. Reconocido por su registro de contratenor y un estilo que bebe de la electrónica, el trip-hop y el jazz de los años 50, Johanson se ha convertido en el rey de las canciones de desamor.

Tras una docena de álbumes de sonoridad elegante y letras introspectivas, este concierto presenta una oportunidad imprescindible para los aficionados del género. Sobre las tablas del Teatro Leal, el artista sueco mostrará cómo ha consolidado su estatus como uno de los crooners contemporáneos.

Moon is Taken, este jueves en Efecto Laguna

El escenario lagunero acogerá también este jueves la actuación de la banda canaria Moon is Taken, dentro del ciclo Efecto Laguna. El grupo de música tinerfeño nace en 2020 transitando entre distintos estilos musicales tales como el soul, el pop y el rock, con pinceladas de funk y jazz, con una identidad flexible y ajena a fronteras estilísticas. La banda cuenta con un proceso de composición en el que todos los miembros componen y aportan. Su repertorio es original y surge de la vocación de experimentar en directo y generar una experiencia colectiva.

Noticias relacionadas

Moon is Taken se ha ido abriendo camino en el panorama musical canario gracias a su presencia en escenarios y citas destacadas de las islas, como el Cool Moon Fest 2025. Su propuesta musical ha hecho que se consoliden como una referencia creciente dentro de la nueva escena musical canaria.