Servicios Municipales amplía a 39 los puntos de recogida selectiva ‘quita y pon’ en el centro histórico de La Laguna

El área de Servicios Municipales del Ayuntamiento de La Laguna refuerza el sistema de recogida selectiva en el centro histórico de la ciudad con la ampliación de las baterías de contenedores ‘quita y pon’, que pasan de 28 a 39 puntos de recogida distribuidos estratégicamente por la zona.

El concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, ha puesto en valor este incremento, que permitirá seguir mejorando el servicio y facilitar el reciclaje a residentes y establecimientos del centro histórico. “Seguimos dando pasos firmes para mejorar la gestión de residuos, ampliando los puntos de recogida selectiva y facilitando que vecinos y comercios puedan reciclar de forma cómoda y ordenada”, destacó el edil.

Con esta ampliación, cerca de 170 contenedores se distribuyen diariamente en distintos puntos del centro, reforzando la capacidad de recogida y adaptación a las necesidades reales de la zona.

El sistema ‘quita y pon’ responde a las singularidades de un entorno declarado Ciudad Patrimonio de la Humanidad, donde se busca compatibilizar la prestación eficaz del servicio con la protección del paisaje urbano. Los contenedores se instalan a partir de las 16:00 horas y se retiran a las 23:00 horas, minimizando así su impacto visual durante la mayor parte del día.

“Somos plenamente conscientes del valor de nuestro centro histórico. Por eso aplicamos un modelo que permite mantener la imagen y el atractivo de la ciudad, al tiempo que garantizamos un servicio esencial como es la recogida selectiva de residuos”, subrayó Fran Hernández.

Para la implantación de esta ampliación se ha contado con la participación de representantes vecinales y de la asociación comercial de la zona, reforzando la colaboración entre la administración local, el tejido comercial y la ciudadanía.

El concejal agradeció la implicación de todos los colectivos y recordó que “la separación adecuada de residuos es fundamental para avanzar hacia una ciudad más sostenible. Desde Servicios Municipales seguimos centrando esfuerzos en ofrecer los recursos necesarios para que reciclar sea cada vez más sencillo”.

Noticias relacionadas

Con esta medida, Servicios Municipales reafirma su compromiso con una gestión de residuos más eficiente, sostenible y respetuosa con el entorno histórico, consolidando a La Laguna como referente en equilibrio entre conservación patrimonial y calidad de los servicios públicos.