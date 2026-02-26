El proyecto ‘Salud mental para Todos’ atiende a 120 personas en centros ciudadanos de La Laguna durante 2025

El Ayuntamiento de La Laguna ha desarrollado durante 2025 el proyecto ‘Salud mental para Todos’, una iniciativa de intervención comunitaria orientada a mejorar el bienestar emocional de la ciudadanía mediante la prestación de atención psicológica accesible, cercana y gratuita en centros ciudadanos del municipio.

El programa se ejecutó entre los meses de marzo y diciembre, con un total de 216 horas de intervención distribuidas en 36 jornadas de atención de seis horas cada una, con sesiones de entre 45 y 60 minutos. Durante este periodo se atendió aproximadamente a 120 personas, incrementándose la cobertura respecto al ejercicio anterior debido a la consolidación del servicio y al aumento de la demanda.

El concejal responsable de la Implementación Local de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención, Sergio Eiroa, señala que “la atención psicológica en entornos comunitarios permite acercar los recursos a la ciudadanía y actuar desde la prevención”. Asimismo, destaca que “los datos de 2025 evidencian la necesidad de mantener este recurso para garantizar el acceso equitativo a la atención psicológica en el municipio”.

El perfil predominante de personas usuarias fue mayoritariamente femenino, con edades comprendidas principalmente entre los 45 y 80 años. En muchos casos se trataba de personas jubiladas, amas de casa o en situación de vulnerabilidad social, con presencia frecuente de soledad no deseada, sintomatología ansiosa y depresiva, consumo o abuso de hipnosedantes y escasas redes de apoyo social. También se atendieron personas adultas jóvenes con problemas de adaptación, estrés y dificultades emocionales.

Eiroa añade que “los datos de 2025 evidencian que existe una demanda creciente de atención psicológica accesible en el municipio y que este modelo comunitario está funcionando. Nuestro compromiso es seguir consolidándolo, reforzando la cobertura y garantizando que cualquier persona pueda acceder a este apoyo en su propio entorno”.

Las sesiones se realizaron en distintos centros ciudadanos del municipio para garantizar el acceso equitativo al servicio en diferentes zonas geográficas, entre ellos Princesa Yballa, San Jerónimo, Las Madres de Padre Anchieta, Tejina y Salud Alto El Rocío. Durante el periodo de ejecución se llevó a cabo una reorganización de horarios y sedes basada en la demanda detectada, optimizando los recursos disponibles y reforzando los centros con mayor número de solicitudes.

La metodología de intervención incluyó evaluación inicial de la demanda, atención psicológica individual, intervención breve focalizada, psicoeducación en salud mental, orientación y derivación a recursos especializados cuando fue necesario, así como seguimiento de casos. El enfoque aplicado fue preventivo, psicoeducativo y de acompañamiento emocional.

Entre los resultados obtenidos destacan la mejora del bienestar emocional percibido por las personas usuarias, la reducción de sintomatología ansiosa y del estrés en numerosos casos, la mejora de estrategias de afrontamiento y la detección temprana de situaciones de riesgo psicosocial. Asimismo, el proyecto ha contribuido a normalizar la demanda de ayuda psicológica y a reducir el estigma asociado a la atención en salud mental.

La valoración global del programa ha sido positiva, con alta satisfacción de las personas usuarias y un incremento progresivo de la demanda. La memoria técnica recoge la recomendación de dar continuidad al proyecto en 2026, ampliando cobertura y reforzando su impacto preventivo.