Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sigue en directo el avance de la DANA en TenerifeQuiosco bar de la plaza Weyler cierraRey Harald V de Noruega recibe el altaEmergencia hídricaTerremoto de 4,1 en el volcán de EnmedioEncuentran un cadáver en la costa
instagramlinkedin

La Laguna suspende los actos del Carnaval Cultural de este viernes

Es una medida de prevención y seguridad ante las previsiones meteorológicas que se esperan en la isla.

Se cancelan los eventos del Carnaval Cultural del viernes 27 de febrero.

Se cancelan los eventos del Carnaval Cultural del viernes 27 de febrero. / El Día

El Día

El Día

El Ayuntamiento de La Laguna, en vista de las previsiones meteorológicas adversas que se prevén para este viernes, 27 de febrero, ha decidido suspender los actos del Carnaval Cultural programados para esta jornada, tanto de mañana, con el Carnaval Inclusivo, como de tarde, con la celebración de 'Mayores Don Carnal'.

El municipio quiere agradecer la implicación de las personas, empresas y, especialmente, los numerosos colectivos y entidades que han colaborado en la organización de estos actos, que por prudencia y seguridad de la población no se van a poder llevar a cabo en la fecha prevista.

Noticias relacionadas

A lo largo de la jornada de mañana, se realizará un seguimiento de estas previsiones meteorológicas y se irá informando debidamente sobre el resto de actos previstos para el fin de semana, relacionados con el Carnaval Cultural de La Laguna.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Frenazo a la demolición del Hotel Neptuno: la Justicia obliga a parar los trabajos
  2. Al rescate del patrimonio gráfico de La Laguna: Casa Peter se va, su cartel se queda
  3. La Punta del Hidalgo pide medidas para reforzar el transporte público y estar más cerca de la ciudad
  4. El Ayuntamiento de La Laguna programa un plan de reasfaltados en el entorno de La Cuesta
  5. «Vamos a insistir»: el casco histórico de La Laguna reivindica un centro ciudadano
  6. La pasarela de Padre Anchieta, un paso más cerca: se abrirá al peatón a finales de abril
  7. Las 197 viviendas de dos edificios en Las Chumberas, listas en medio año
  8. La Laguna pone en marcha su plan para reasfaltar más de 18.000 metros cuadrados en catorce vías de La Cuesta

La Laguna abre su Carnaval Cultural con un viaje a las raíces más antiguas de la fiesta

La Laguna abre su Carnaval Cultural con un viaje a las raíces más antiguas de la fiesta

La Laguna suspende los actos del Carnaval Cultural de este viernes

La Laguna suspende los actos del Carnaval Cultural de este viernes

El Ayuntamiento de La Laguna inicia los trabajos del nuevo depósito municipal de vehículos retirados por grúas

El Ayuntamiento de La Laguna inicia los trabajos del nuevo depósito municipal de vehículos retirados por grúas

Servicios Municipales amplía a 39 los puntos de recogida selectiva ‘quita y pon’ en el centro histórico de La Laguna

Servicios Municipales amplía a 39 los puntos de recogida selectiva ‘quita y pon’ en el centro histórico de La Laguna

La Laguna abre una puerta a la magia del Auto de los Reyes Magos de Tejina con el cuento infantil ‘Lucía y el talismán’

La Laguna abre una puerta a la magia del Auto de los Reyes Magos de Tejina con el cuento infantil ‘Lucía y el talismán’

La Laguna mejora el equipamiento y el mobiliario urbano de parques, calles y otros espacios públicos del municipio

La Laguna mejora el equipamiento y el mobiliario urbano de parques, calles y otros espacios públicos del municipio

El Teatro Leal recibe a Jay-Jay Johanson, una de las figuras más singulares del pop contemporáneo europeo

El Teatro Leal recibe a Jay-Jay Johanson, una de las figuras más singulares del pop contemporáneo europeo

La Laguna fomenta la participación juvenil en el diseño de la programación estival

La Laguna fomenta la participación juvenil en el diseño de la programación estival
Tracking Pixel Contents