La Laguna suspende los actos del Carnaval Cultural de este viernes

El Ayuntamiento de La Laguna, en vista de las previsiones meteorológicas adversas que se prevén para este viernes, 27 de febrero, ha decidido suspender los actos del Carnaval Cultural programados para esta jornada, tanto de mañana, con el Carnaval Inclusivo, como de tarde, con la celebración de 'Mayores Don Carnal'.

El municipio quiere agradecer la implicación de las personas, empresas y, especialmente, los numerosos colectivos y entidades que han colaborado en la organización de estos actos, que por prudencia y seguridad de la población no se van a poder llevar a cabo en la fecha prevista.

A lo largo de la jornada de mañana, se realizará un seguimiento de estas previsiones meteorológicas y se irá informando debidamente sobre el resto de actos previstos para el fin de semana, relacionados con el Carnaval Cultural de La Laguna.