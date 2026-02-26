La Laguna presenta un Carnaval Cultural inclusivo, familiar y con mayor arraigo en la tradición

El Ayuntamiento de La Laguna presentó este martes la séptima edición del Carnaval Cultural, una celebración concebida para todos los públicos con especial atención a las familias y a la diversidad, que vuelve a dar protagonismo a las agrupaciones del municipio y que este año incorpora como novedades la celebración de Mayores Don Carnal y la recuperación del Entierro de la Sardina.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y el concejal de Cultura, Adrián del Castillo, han dado a conocer la programación de un evento que busca “escenificar la importancia de nuestros grupos del Carnaval”. El acto, celebrado en el patio del convento de Santo Domingo, contó con la presencia de los concejales de Bienestar Social, María Cruz y de Fiestas, Dailos González, que colaboran con la programación, y con representantes de los grupos carnavaleros del municipio.

“La Laguna siempre ha tenido una identidad cultural en el ámbito del Carnaval”, aseguró Luis Yeray Gutiérrez, quien recordó el papel que jugó en su día el Teatro Leal. “Evidentemente la sociedad lagunera crece y ese crecimiento nos hace buscar otros espacios, como la plaza del Cristo”. El alcalde subrayó las novedades de esta edición, con el Mayores Don Carnal, dedicado a las personas mayores, y la recuperación “de la que fue conocida como una de las mejores Sardinas de la isla”, además de destacar el carácter inclusivo de esta cita.

Por su parte, el concejal de Cultura, Adrián del Castillo, señaló que “es un placer ofrecer una gran programación que llenará nuestras calles y espacios públicos de alegría y de color. La Concejalía ha trabajado para ofrecer una programación gratuita que propone música y actividades en las calles y espacios públicos del municipio a lo largo de todo el fin de semana”.

Tanto el alcalde como el concejal expresaron su agradecimiento “a todas las personas, colectivos, artistas, agrupaciones, equipos técnicos y voluntariado que hacen posible, año tras año, que el Carnaval Cultural siga creciendo sin perder su esencia”. Adrián del Castillo subrayó que esta fiesta “continúa consolidándose como un evento responsable, diverso y plenamente abierto a todos y todas, manteniendo la tradición como elemento central y al mismo tiempo incorporando propuestas innovadoras”.

Calendario de eventos

El Carnaval Cultural 2026 arranca con un homenaje a las mascaritas tradicionales. Gracias al trabajo conjunto del historiador Néstor Verona y de la especialista en vestimenta tradicional Dulce Rodríguez, se ha preparado una muestra dedicada a las mascaritas que utilizaban las pasadas generaciones. La exposición, que lleva por título ‘Carnaval Tradicional. Bailando Mascaritas como nuestros abuelos y abuelas’, abrirá sus puertas este jueves, 26 de febrero, en el convento de Santo Domingo, un espacio que permitirá acercar al público una parte fundamental de la memoria carnavalera de las islas.

Los actos al aire libre comenzarán el viernes, a partir de las 10:00 horas, con la celebración del Carnaval Inclusivo, un evento organizado en colaboración con la Concejalía de Bienestar Social y cuyo objetivo es garantizar que la fiesta sea realmente accesible para todo tipo de familias y personas, reforzando así el compromiso municipal con la inclusión, uno de los aspectos más destacados por Luis Yeray Gutiérrez durante la presentación.

A partir de las 17:00 horas, la plaza del Cristo acogerá una de las grandes novedades de esta edición. Se trata de la iniciativa Mayores Don Carnal, una fiesta dedicada especialmente a las personas mayores del municipio, que podrán disfrutar de las actuaciones de María Jesús y su acordeón y de Rafael Flores “El Morocho”, quien ofreció un adelanto de su actuación.

La jornada del sábado comenzará a las 10:00 horas, también en la plaza del Cristo. Allí tendrá lugar uno de los actos dedicados a las familias con una Gran Fiesta Pirata, donde niños, niñas y adultos podrán compartir actividades pensadas para fomentar la diversión intergeneracional.

Ese mismo día, en horario de tarde tendrá lugar el tradicional pasacalles y el encuentro de rondallas, que recorrerán el casco histórico desde el Orfeón La Paz hasta el Teatro Leal. Ya en horario nocturno, entre las 19:00 y las 23:00 horas, el casco acogerá una nueva edición de la Noche de Carnaval, Son y Vinos, una propuesta que regresa tras el éxito del año pasado y que combina los vinos de la isla con la música tradicional cubana. En este marco actuarán el Septeto palmero y Virginia Guantanamera acompañada por la Orquesta El Bembé. De forma paralela, y también la noche del sábado, la murga Bambones celebra su encuentro anual en el barrio de El Cardonal.

Durante la mañana del domingo se celebrará la Apoteosis del Carnaval, un recorrido que tendrá lugar entre la plaza de la Concepción y la plaza del Cristo y en el que participarán las comparsas y murgas del municipio, tanto infantiles como adultas. Entre las agrupaciones asistentes destacan Joroperos, quienes este año han obtenido el tercer premio Ritmo y Armonía, y Valleiros, reconocidos con el accésit en la misma categoría.

La programación continuará a partir de las 15:00 horas con la segunda gran novedad de esta edición: un renovado Entierro de la Sardina, cuyo cortejo partirá desde la plaza del Hermano Ramón y avanzará hasta la plaza del Cristo por la calle Viana, recuperando así un espíritu más participativo y cercano al público.

La clausura del fin de semana festivo llegará con el Gran Baile de Máscaras, en el que actuarán la orquesta Nueva Línea, King África, K-Narias y Caracas Latin Brothers. La música finalizará a las 20:00 horas, coincidiendo con la quema de la sardina, respetando el compromiso municipal de compatibilizar la celebración con el derecho al descanso del vecindario.