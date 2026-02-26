La Laguna mejora el equipamiento y el mobiliario urbano de parques, calles y otros espacios públicos del municipio

La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna avanza en el proceso de renovación y rehabilitación del mobiliario público instalado en distintos espacios del municipio, atendiendo así a solicitudes vecinales y a las necesidades que ha ido detectando el personal del Consistorio a lo largo de los últimos meses en distintas visitas de campo.

El edil del Área, Ángel Chinea, explicó que “desde principios de año se han restituido papeleras, bancos, pilonas, maceteros y maquinaria de biosaludables, entre otros elementos, en varias calles de la ciudad y de otros entornos como Los Majuelos, Tejina, Punta del Hidalgo o Guajara, donde se habían detectado algunas necesidades de este tipo de equipamientos”.

“Estas actuaciones, que se vienen desarrollando desde hace varios años de manera progresiva, pretenden sustituir el mobiliario que se encuentra deteriorado por el paso del tiempo y el uso continuado, garantizando así la seguridad, el confort y el embellecimiento de estos entornos, reforzando además los espacios de ocio y convivencia que ofrecen nuestros seis distritos”, agregó el concejal.

Tan sólo durante el pasado año 2025, se instalaron 157 bancos, 113 pilonas, 84 papeleras y varios conjuntos de mesas y sillas, entre otros equipamientos, elevando el gasto total hasta los 135.000 euros.

Para estos nuevos elementos se han escogido materiales más resistentes, que prolongan aún más su vida útil, y de fácil mantenimiento y limpieza para los operarios y operarias del Ayuntamiento. La contratación de estas labores se ha dividido en dos lotes, uno de equipamiento y otro de mobiliario urbano.

Por último, Chinea recordó que “este tipo de intervenciones contempla la incorporación de los elementos urbanos necesarios en el municipio, teniendo en cuenta las características de cada zona y su exposición a ambientes adversos, como pueden ser las áreas costeras o de montaña”.